En direct : le tirage au sort des huitièmes de Ligue des champions

Bring it on! ?Which tie can’t you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Ligue des champions (@ChampionsLeague) November 7, 2022

It’s set! ?Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — UEFA Ligue Europa (@EuropaLeague) November 7, 2022

13h25 : Allez, je vais vous abandonner. Merci à vous d’avoir suivi ce live des tirages au sort de C1 et de C3 avec moi. Pour rappel, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitièmes de Ligue des champions, et en barrages de Ligue Europa on aura un Nantes-Juventus, Shakhtar-Rennes et Bayer Leverkusen-Monaco. Je vous remets le résultat entier de ces tirages et je vous dis à très vite.

13h23 : J’aime bien ce tirage au sort de C3 en tout cas. Cristiano Ronaldo qui va retourner au Camp Nou, la Juventus qui débarque à la Beaujoire, l’Ajax-Union Berlin, Salzbourg qui va sortir la Roma. On devrait avoir un joli mois de février.

13h22 : Hâte de voir Antoine Kombouaré apprendre le football à Allegri.

13h21 : Que Rennes se rassure, le crack Mykhaylo Mudryk devrait plus être au Shakhtar en février prochain.

13h20 : @Mourignon Oui, le match du Shakhtar face à Rennes devrait se jouer à Varsovie en Pologne.

13h19 : Bon, ami(e)s nantais(es), rennais(es), monégasques, on en pense quoi de ce tirage ?

13h18 : Les deux dernières affiches : Séville – PSV et AS Roma – Salzbourg.

13h17 : Et Monaco qui chope le Bayer Leverkusen !

13h16 : Ajax – Union Berlin !

Joli match d’hipster.

13h15 : Et ça sera le Shakhtar Donetsk pour le Stade rennais !!!

Deuxième club ukrainien dans cette C3 pour Rennes.

13h14 : Sporting – Midtjylland !

13h13 : ET ÇÀ SERA LA JUVENTUS POUR NANTES !

13h12 : OH LE BARCELONE – MANCHESTER UNITED D’ENTRÉE !!!!

13h11 : ET LE TIRAGE COMMENCE !

13h10 : Il parle beaucoup le Tobias à chaque fois. Pour dire des choses que l’on sait déjà en plus.

13h07 : C’est donc Zoltán Gera qui fera le tirage au sort vu que la finale a lieu à Budapest et que Ferenc Puskás est mort.

13h06 : Pavel Nedvěd a l’air ravi d’être là.

13h05 : Et Giorgio Marchetti qui est là aussi. Il n’a pas fait d’erreurs pendant le tirage de la C1, tout peut donc arriver sur celui-ci.

13h04 : Je veux un Barça à la Beaujoire.

13h03 : Bien sûr que c’est encore mon Pedro Pinto à la baguette.

13h01 : Je peux vous dire que ça stresse fort chez Clément Gavard et chez Jérémie Baron.

13h : Il y a quand même du beau monde dans ces barrages.

12h59 :

12h57 : Petit rappel des règles à nouveau : une équipe ayant terminé deuxième de sa poule de Ligue Europa affronte en barrage une équipe ayant terminée troisième de sa poule de Ligue des champions. Là encore, deux équipes d’un même pays ne peuvent pas s’affronter.

12h55 : Allez, on bascule en mode Ligue Europa où, là aussi, il peut y avoir des affiches sexy. Et en plus on a 3 clubs français concernés par ces barrages : Rennes, Monaco et Nantes.

12h44 :

Thomas Müller réagit au tirage de la Ligue des champions : « Cette fois-ci, pas de au revoir » pic.twitter.com/rD3OxBqvUj — Vibes Foot (@VibesFoot) November 7, 2022

12h40 : Et voici la réaction de Oliver Kahn : « C’est un super match en perspective, avec les meilleures joueurs du monde qui vont s’affronter. C’est dans longtemps, c’est difficile de dire comment le match sera. Le PSG a une équipe très équilibrée entre l’attaque le milieu et la défense. Ce sont des joueurs de classe mondiale, très expérimentés, mais c’est le cas pour nous aussi. Ce sont deux équipes au sommet du football européen. »

12h38 : Réaction de Luis Campos au micro de Canal + : « On prend un grand club, une grande équipe. On est fiers d’être là. Il faut profiter du fait de jouer contre une grande équipe et démontrer qu’on a une des meilleures équipes au monde en ce moment au PSG. »

12h30 : Vu que je vous aime bien, je vais rester avec vous pour vivre le tirage au sort de la Ligue Europa. On se retrouve un peut avant 13h pour vivre ça tous ensemble. En attendant, je vous remets le résultat de celui de la Ligue des champions :

12h26 : Vous le voyez venir le doublé de Choupo-Moting au Parc des Princes ?

12h24 : Quelle sera la surprise de ces huitièmes de finale à votre avis ? Petite pièce sur Francfort qui sort le Napoli.

12h22 : Il y a quand même deux gros chocs avec Liverpool-Real Madrid et PSG-Bayern Munich. Les deux gros qui ont terminé deuxième de la poule ont chopé un gros poisson.

12h21 : Bon après, le dernier affrontement entre le PSG et le Bayern Munich s’est plutôt bien passé hein.

12h21 : Vous pensez que le PSG est heureux d’avoir fini deuxième et d’avoir choper le Bayern Munich au lieu de Bruges ?

12h20 : Ce sera donc bien Paris Saint-Germain – Bayern Munich !

12h19 : Et ça continue avec Inter – Porto.

12h18 : Dortmund – Chelsea !

Le Aubameyangico.

12h18 : Francfort – Naples !

12h17 : AC Milan – Tottenham !

Le PSG est donc certain d’affronter le Bayern Munich.

12h16 : Liverpool – Real Madrid !

Oh le remake de la dernière finale.

12h15 : Bruges – Benfica !

Paris peut s’en vouloir de ne pas avoir fini premier.

12h14 : Première affiche : RB Leipzig – Manchester City !

12h13 : Allez le tirage commence ! C’est parti !

12h11 : Oui Tobias j’ai déjà expliqué toutes les règles.

12h09 : Que c’est long à chaque fois les tirage au sort… Arrêtez de parler et remuez les boules.

12h08 : Alors non Hamit Altıntop n’est pas l’un des plus grands joueurs de l’histoire hein. Même si c’était un super joueur.

12h06 : « Merci à Marseille pour les émotions » ! L’OM aura terminé dernier de sa poule, mais aura au moins eu un petit hommage de Marchetti c’est déjà ça.

12h05 : J’espère qu’il a révisé les règles du tirage au sort cette fois-ci Giorgio Marchetti.

12h04 : J’aime bien Porto, mais ça serait quand même le meilleur tirage pour le PSG. Avec Tottenham.

12h02 : Seule certitude de ce tirage au sort : le Barcelone ne sera pas tiré au sort.

12h01 : Ah la cérémonie débute ! Avec l’immense Pedro Pinto à la baguette.

11h58 : @FredAstaire C’est vrai que c’est insupportable. Il est quasiment possible de devenir l’ensemble du tirage au sort à l’avance.

11h56 : Personellement je mise sur un Napoli-PSG.

11h55 : Que c’est nul en revanche un tirage au sort en novembre pour des matchs en février. Il peut se passer tellement de choses entre ces deux dates que c’est très dur de tirer une conclusion après le tirage.

11h53 : Je vous remets les résultats de la phase de groupes pour vous rafraîchir la mémoire :

11h52 : Petit rappel des règles : une équipe ayant fini première de sa poule affronte une équipe ayant terminée deuxième, mais pas celle qui était présente dans son groupe. Et deux équipes du même pays ne peuvent pas s’affronter. Oui, c’est nul comme règle.

11h50 : Salut à tous vous allez bien ? J’imagine que oui car c’est le meilleur moment de la Ligue des champions : le tirage au sort. Quelle équipe pour le PSG ? Quel sera le choc de ces huitièmes ? Le Benfica Lisbonne s’en sort-il mieux en finissant premier de sa poule ? Réponse dans quelques minutes.