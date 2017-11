Marseille tombe à Guimarães

Pas en jambes et sans envie, l'Olympique de Marseille a concédé une défaite logique au Portugal. Cette première défaite phocéenne en six matchs toutes compétitions confondues relance Guimarães, revenu à deux points des Français.

240

La première frappe cadrée ? Pas avant la demi-heure de jeu

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) 2 novembre 2017

Jouer le nul, la stratégie de la lose

Guimarães (4-3-3) : Silva – Aurélio (Garcia, 82e), Jubal, Valente, Konan – Ramos, Wakaso, Hurtado (Moreno, 89e) – Raphinha (Ferreira, 70e), Martins, Héldon



Marseille (4-4-2) : Mandanda – Sarr, Rami, Abdennour, Amavi – Kamara, Gustavo (Mitroglou, 82ee), Sanson – Njie (Thauvin, 66e), Germain

On allait écrire que l'OM avait su éviter le pire. Que s'ils n'avaient jamais paru en position de gagner, les hommes de Rudi Garcia pouvaient se targuer d'avoir ramené le minimum du Portugal , à savoir le point du match nul. Qu'ils n'étaient pas tombés dans le piège, tout simplement. Cela a été le cas pendant 80 minutes. Mais en fin de rencontre, Steve Mandanda a dû s'incliner sur un coup de crâne surpuissant. Normal : s'ils n'ont pas forcément sous-estimé Guimarães , les Français ont montré trop peu de choses pour s'en sortir. Sans détermination ni concentration technique, les Marseillais ont donc récolté une première défaite en six rencontres toutes compétitions confondues. Les voilà deuxièmes de leur poule, deux unités seulement devant le Vitória.Pour ce déplacement au Portugal , Garcia fait tourner. C'était attendu. Ce qui l'est moins en revanche, c'est de voir cet OM semi-bis galérer autant en début de rencontre. Sarr, au poste de latéral droit, semble avoir oublié sa technique aux vestiaires, Germain est introuvable et Amavi échappe de peu à une sortie prématurée, son tacle mal maîtrisé finissant sur un tibia. Évra, lui, a vu rouge peu avant le coup d'envoi pour un coup de pied sur un supporter pendant l'échauffement, devenant du même coup le premier joueur à se faire expulser avant le début d'un match dans l'histoire de la Ligue Europa. Ambiance... Si Mandanda n'est pas vraiment mis en danger, le gardien doit attendre la demi-heure de jeu pour observer le premier tir cadré de la partie, signé Njie. Lequel se montre particulièrement maladroit sur plusieurs situations. Finalement, la meilleure occasion de la première période représente une malheureuse tête hors cadre de Sanson. Pas franchement de quoi rester éveillé.La deuxième période n'est pas de meilleur goût. Njie se contente de passes en guise de frappes lorsqu'il est face aux cages et les duels ne sont pas beaux à voir. En fait, le fair-play comme le spectacle ont décidé de faire grève (ou de faire le pont) en ce 2 novembre 2017. Bon, le stade Afonso Henriques s'enflamme quand même lorsque Martins catapulte la balle sur la barre de Mandanda. Puis quand ce dernier doit s'employer pour éviter l'ouverture du score quelques minutes plus tard. En réalité, l'OM est dans le mal malgré la possession de balle en sa faveur. La sérénité défensive n'est pas de mise et les combinaisons offensives pas assez convaincantes. Alors, autant obtenir le point du nul si la victoire paraît trop loin. Après tout, les Phocéens font toujours partie des deux premiers du groupe (dauphins de Salzbourg, trois unités devant Konyaspor ) et n'évoluent pas à domicile. Bah oui, mais l'adversaire a du cœur. La preuve avec ce coup de tête d'Hurtado, oublié par l'entrant Sakai, qui finit au fond à dix minutes du terme. Un scénario qui pendait au nez du club français. Lequel termine à dix (deuxième jaune pour Kamara) et laisse son concurrent du jour revenir à deux petites unités. Ou comment installer le doute tout seul.