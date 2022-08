Scott Parker viré de Bournemouth

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker. — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 30, 2022

BG

Et d'un.Il fallait bien que ça finisse par arriver, mais aussi vite, c’est quand même assez inhabituel. Malgré un premier match plein de promesses (victoire 2-0 contre Aston Villa), Scott Parker et ses joueurs de Bournemouth n’ont pas su tenir la cadence lors des trois matchs suivants. Une première déroute sur la pelouse de Manchester City (4-0), suivie d'une deuxième sur leur pelouse contre le leader Arsenal (0-3) sans oublier, jamais deux sans trois, l'énorme sortie de route (9-0) sur la pelouse de Liverpool le week-end dernier.Seize pions encaissés en trois matchs, aucun but marqué, c'était apparemment trop pour les dirigeants des, lesquels ont réagi en limogeant l’entraîneur anglais (41 ans), qui officiait sur la côte sud depuis juin 2021. Gary O’Neil, son adjoint, devrait officier sur le banc pour le prochain match prévu ce mercredi contre Wolverhampton.Le coup du coach limogé en début de saison, on connaît ça Parker.