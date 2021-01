Reims débouche Brest

Reims (4-1-4-1) : Rajković - Konan, Abdelhamid, Faes, Foket - Drammeh - Doumbia (Kutesa, 68e), Chavalerin, Cafaro, Mbuku - Dia (E. Touré, 81e). Entraîneur : David Guion.



Brest (4-4-2) : Larsonneur - Perraud, Hérelle, Chardonnet, Pierre-Gabriel - Philippoteaux (Cardona, 58e), Lasne (Lucas, 72e), Belkebla, Honorat - Faivre, Mounié (Charbonnier, 72e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Champagne, pour Reims !Dans le stade Auguste-Delaune, les hommes de David Guion sont parvenus à se défaire de Brest grâce à un coup de billard. Invaincus depuis le 22 novembre dernier sur leur pelouse, les Rémois démarrent timidement la rencontre et laissent le jeu aux Finistériens. Résultat des courses ? Pas grand-chose, si ce n'est une frappe de Brendan Chardonnet dans un angle fermé qui trouve le poteau droit de Predrag Rajković (38). En guise de réponse, Reims dégoupille sur un centre de Thomas Foket repris d'une volée du gauche de Xavier Chavalerin. Au bon endroit au bon moment, Nathanaël Mbuku prend la balle en pleine face pour inscrire son deuxième but chez les professionnelsEn confiance, l'international français U18 frôle le doublé suite à une combinaison dans la surface brestoise avec Boulaye Dia (45). En deuxième période, les flocons de neige sont de sortie, mais les occasions ne pleuvent pas pour autant. Reims évolue en bloc bas et souhaite profiter des opportunités de contre, mais les vagues offensives du SB29 restent stériles. Et ce, jusqu'à la fin de la rencontre. Solide défensivement, Reims prend trois points supplémentaires et recolle à deux unités de son adversaire du jour au classement. Voilà les Champenois quatorzièmes à neuf points de Dijon, dix-huitième et barragiste.Au fait, il s'agit de la 1582victoire du Stade de Reims dans toute son histoire.