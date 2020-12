Pronostic Wolfsbourg Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsbourg toujours invaincu face à Francfort

En ouverture de la 11journée de Bundesliga, Wolfsbourg reçoit l'Eintracht Francfort. Les Loups réalisent un excellent départ et pointent à la 5place du championnat. Wolfsbourg est avec le Bayer Leverkusen la seule formation invaincue de Bundesliga. Le bilan des hommes de Glasner est de 4 victoires pour 6 matchs nuls. Les partenaires de l'ancien Montpelliérain Roussillon restent sur un nul à Cologne (2-2). En revanche, à domicile, Wolfsboug vient de remporter ses trois dernières rencontres à domicile face à l'Armenia Bielefeld (2-1), Hoffenheim (2-1) et le Werder Brême (5-3). L'excellent buteur Wout Weghorst est sur la lignée des dernières saisons et a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises lors des 10 premières journées.

De son côté, l'Eintracht Francfort n'a perdu qu'une seule rencontre depuis le départ de cette saison, face au Bayern à l'Allianz Arena (5-0). Les hommes d'Adi Hutter ont remporté deux rencontres lors des trois premières journées et ont surtout réalisé 7 matchs nuls en 10 journées. L'Eintracht occupe la 9place à 5 points de Wolfsbourg. Les partenaires de Kevin Trapp ont obtenu un bon point le week-end dernier face au Borussia Dortmund (1-1) et avaient déjà tenu tête à Leipzig quelques semaines plus tôt (1-1). Pour ce match entre deux formations solides mais également joueuses, l'invaincu Wolfsbourg devrait accrocher au moins un nul à domicile dans une rencontre avec des buts de chaque côté.