Pronostic Trabzonspor Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco sur sa lancée face à Trabzonspor

Trabzonspor avait créé la surprise en remportant le championnat turc devant des formations comme Fenerbahce ou Basaksehir. Bien parti dans cette nouvelle saison avec sa victoire en SuperCoupe, l'équipe turque rencontre des problèmes depuis plusieurs semaines. En effet, sur le plan national, Trabzon' doit se contenter de la 7place du classement avec un seul point de retard sur le leader, l'Adana Demirspor. Sur la scène européenne, les Turcs se sont inclinés en barrages pour intégrer la Ligue des Champions face à Copenhague. Rebasculé en Europa League, Trabzonspor a connu une entame laborieuse avec un revers face à Ferencvaros (3-2). Ce résultat est d'autant plus frustrant que l'équipe turque a évolué en supériorité numérique quasiment toute la rencontre. Par la suite, Trabzon' s'est repris en prenant le meilleur sur l'Etoile Rouge de Belgrade (2-1) avec des réalisations des expérimentés Hamsik et Trezeguet. Lors de la dernière journée, la formation turque a payé chère l'exclusion de Gomez dès la 11minute, puisqu'elle a ensuite subi la domination des Monégasques (3-1). Suite à ce revers, les Turcs se retrouvent en 3position avec 3 points de retard sur le duo Ferencvaros – Monaco.

En face, l'AS Monaco est sur une excellente dynamique puisque le club du Rocher vient de remporter 7 de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette excellente série a permis au Club du Rocher de remonter en 5e place de Ligue 1 avec 6 points de retard sur le PSG et seulement 3 sur l'OM qui occupe la dernière place sur le podium. La bande à Philippe Clement semble avoir franchi un cap suite à son match nul au Parc des Princes face au PSG (1-1). En effet, depuis ce match nul, les Monégasques ont remporté leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, dont le dernier à la Mosson face à Montpellier (0-2), avec notamment un but du revenant Boadu, récemment revenu dans le groupe après une blessure. En Europa League, l'ASM a débuté par un succès en Serbie face à l'Etoile Rouge de Belgrade (0-1) avant de se faire surprendre à Louis II par Ferencvaros (0-1). Lors du match aller face aux Turcs, Monaco a profité de sa supériorité numérique suite à l'exclusion de Gomez pour faire la différence avec un Ben Yedder inspiré, auteur d'un doublé. Les bonnes nouvelles s'accumulent pour Clément puisque l'infirmerie s'est vidée car seuls les Volland, Martins ou Aguilar sont sur le flanc. L'international français Ben Yedder, après avoir connu une entame difficile, vient de marquer 6 buts lors des 4 dernières rencontres. Revenu à un excellent niveau, Monaco pourrait réaliser une très belle opération dans l'optique de la qualification pour les 8de finale en s'imposant encore contre Trabzonspor.