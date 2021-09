Pronostic Rennes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se rattrape face à Reims

Arrivé en cours de saison dernière, Bruno Génésio avait aidé son équipe à accrocher une place dans la nouvelle Ligue Europa Conférence. Les Rennais ont bien fait leur travail lors de leur barrage face à Rosenborg pour accrocher la qualification (5-1 en cumulé). Dans ce championnat de Ligue 1, la formation bretonne cherche toujours son rythme de croisière, puisqu'après deux nuls face à Lens (1-1) et Brest (1-1), Rennes semblait avoir lancé sa saison lors de son succès sur Nantes (1-0). Il n'en fut rien car lors de la dernière journée avant la trêve internationale, les Rouge et Noir se sont inclinés à Angers (2-0). L'expulsion de Badé en fin de 1période a certainement été le tournant de la rencontre, puisque le SCO a ensuite pu faire la différence. Au niveau de l'effectif, Génésio a réussi à conserver l'international belge Doku, dans l'œil de plusieurs cylindrées européennes, tandis que lors des dernières minutes du mercato, les Rennais ont attiré Gaétan Laborde en provenance de Montpellier. Rompu à la Ligue 1, le joueur formé à Bordeaux devrait apporter toute son efficacité sur le front de l'attaque rennaise.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade de Reims a tourné la page David Guion pour installer l'Espagnol Oscar Garcia sur son banc. Le coach ibérique est fortement scruté, et même d'un mauvais œil, suite à son passage décevant à l'AS Saint-Etienne et au Celta Vigo. Le Reims, version Garcia, a lancé sa saison par 3 matchs nuls face à Nice (0-0), Montpellier (3-3) et Metz (1-1). En revanche, les Rémois se sont logiquement inclinés lors de la dernière journée face à l'épouvantail de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (0-2) pour la première de Messi. Au niveau effectif, Garcia s'appuie sur les Foket, Kebbal, Touré, Gravillon et Faes. Déterminé à se relancer suite à sa défaite à Angers, le Stade Rennais devrait se reprendre devant son public et s'imposer face à Reims. Depuis le début de saison, les Rennais ont gagné 2 de leurs 3 matchs joués à domicile (Nantes et Rosenborg), pour 1 nul face à Lens.