Pronostic Rennes PSG : Analyse, cotes et prono sur l'affiche de Ligue 1

Rennes a grillé un joker

Le PSG pour sauver ce qu'il reste à sauver

Nzonzi, Camavinga et Mbappé suspendus

Les compos probables :

Paris se relève à Rennes

Le Stade Rennais lutte avec Lens et Marseille pour décrocher le dernier ticket européen (en attendant que la Coupe de France donne son verdict). Le week-end dernier, Rennes a débuté son match face à Bordeaux en connaissant le résultat de ses deux adversaires, avec une défaite pour les Lensois et un nul pour l'OM. En position de prendre cette tant convoitée 5place, Rennes a très mal lancé son match au Matmut Atlantique avec l'expulsion rapide de Steven Nzonzi et en encaissant quelques minutes plus tard l'ouverture du score. Incapable de revenir, le club breton a raté une opportunité en or et compte toujours deux points de retard sur le duo lensois et marseillais. Les hommes de Bruno Génésio, qui avaient montré de bonnes dispositions lors des précédentes rencontres en remportant notamment 5 matchs face à Strasbourg, Metz, Nantes, Angers et Dijon pour 1 nul à Reims, ont connu un véritable coup d'arrêt dimanche dernierDe son côté, le PSG a lancé une semaine décisive par une défaite à l'Etihad face à Manchester City (2-0). Eliminé de la Ligue des Champions, le club de la capitale doit désormais se concentrer sur ses derniers objectifs que sont le titre en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France. Actuellement, les Parisiens n'ont pas leur destin en main puisque Lille est leader avec un point d'avance en championnat. En revanche, ils sont sur une bonne dynamique sur le plan national puisqu'ils ont remporté leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 et de Coupe de France confondues. La semaine dernière, le PSG a su prendre le dessus au Parc sur une belle équipe de Lens (2-1) qui l'avait battu à l'aller et qui restait sur 13 matchs toutes compétitions confondues.Du côté de Rennes, en plus de Nzonzi qui est automatiquement suspendu à cause de son carton rouge pris face à Bordeaux, Camavinga va rater également ce match pour suspension. Genesio va donc devoir recomposer son milieu récupérateur. Pour cette opposition, Pochettino doit lui faire sans Mbappé, suspendu, et il va sans doute attendre beaucoup de Neymar, incroyablement perso mardi face à Manchester City. Auteur de l'ouverture du score face à Lens, le Brésilien tentera de se rattraper.Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Tait, Grenier, Bourigeaud - Doku, Guirassy, Terrier.Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo - Di Maria, Verratti, Neymar - Kean.Pour clôturer la 36e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain dans un match important pour les deux équipes. Obligé d'aller chercher le doublé Coupe-championnat pour sauver sa saison, le PSG devrait pouvoir s'imposer face à une équipe rennaise privée de ses deux internationaux français et battu à Bordeaux la semaine passée. A l'aller, les Parisiens l'avaient d'ailleurs emporté 3-0 au Parc pourtant sans Verratti, Icardi, Draxler, Mbappé et Neymar. En quête de rachat, Paris devrait se sortir du piège rennais pour prendre 3 points précieux dans le mano a mano qu'il se livre avec Lille.Retrouvez le Pronostic Rennes PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !