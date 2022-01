Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d'Espagne

Le Real décroche le titre face à l’Athletic Bilbao

Après avoir connu une saison blanche la saison dernière, le Real Madrid est reparti sur d'excellentes bases lors de ce nouvel exercice. Qualifié pour les 8de finale de la Ligue des Champions, le club merengue défiera le Paris Saint-Germain. En Copa del Rey, les partenaires de Karim Benzema auront une tâche plus facile avec un 8e à disputer face à Elche. En Liga, le Real se montre impressionnant et occupe la tête du classement depuis de nombreuses semaines. Seul le FC Séville semble en mesure de suivre le rythme effréné du club madrilène. En effet, la bande à Ancelotti possède 5 points d'avance sur les Andalous et respectivement 16 et 17 unités de plus que l'Atletico et le FC Barcelone. Cette semaine, le Real Madrid participe à la SuperCoupe d'Espagne et s'est défait du FC Barcelone en demi-finale au terme d'une rencontre très plaisante (2-3 après prolongations), où les équipes se sont rendues coups pour coups. La clé de cette rencontre aura encore été le duo Benzema – Vinicius, impliqué dans les 3 buts de leur équipe après avoir inscrit un doublé le week-end dernier en championnat. Les duettistes sont dans une forme extraordinaire. Meilleurs buteurs de Liga avec 17 et 12 buts, les deux attaquants madrilènes devraient poser des problèmes à la défense de l'Athletic Bilbao qu'ils avaient déjà dominé en décembre (2-1). En face, le club basque s'est fait une spécialité d'être performant en Coupe. En effet, la saison dernière, l'Athletic s'est imposé lors de cette SuperCoupee en dominant successivement le FC Barcelone et le Real Madrid. De plus, les Basques ont disputé les deux dernières finales de la Copa del Rey face au Barca et contre la Real Sociedad. L'Athletic s'est en revanche incliné lors de ces deux rencontres. En demi-finale, Bilbao s'est imposé logiquement face à une formation de l'Atletico Madrid décevante (1-2=. Mené au score sur un coup du sort, le club basque est revenu dans le match dans le dernier quart d'heure grâce à Alvarez. Ensuite, les hommes de Marcelino ont fait la différence grâce à leur pépite Nico Williams. Le petit frère d'Inaki a offert la qualification à son équipe. Supérieur et porté par un duo Benzema – Vinicius au sommet de leur art, le Real devrait se sortir du piège Bilbao et décrocher son 1trophée de l'année.