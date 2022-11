Pronostic Qatar Equateur : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Monde 2022

100€ offerts en CASH pour parier sur notre pronostic Qatar - Equateur

Nos pronostics pour Qatar - Equateur

Le grand rendez vous du Qatar

Une Tricolor en pleine confiance

Le talent est du côté de l'Equateur

Les compos probables pour Qatar - Equateur :

L'Equateur s'adjuge le match d'ouverture

Ce dimanche marque le début de la 22e édition de la Coupe du Monde avec l'opposition entre le pays hôte, le Qatar et l'Equateur. Le Qatar est une modeste sélection qui occupe le 50e rang au classement FIFA. Qualifiée pour ce Mondial en tant que pays organisateur, la sélection qatarie a été invitée à disputer des compétitions officielles sur d'autres territoires, à l'instar de la Copa America en 2019 où elle n'a pas brillé en étant sortie d'entrée. Le Qatar a également participé à la Gold Cup où il s'est hissé en demi-finale face aux Etats-Unis (0-1). Al-Annabi (les Bordeaux), surnom de l'équipe, ont disputé de nombreuses rencontres amicales afin d'être prêts pour le début de cette Coupe du Monde. Les Qataris restent notamment sur 4 victoires consécutives face au Guatemala (2-0), le Honduras (1-0), le Panama (2-1) et l'Albanie (1-0) mais face à des équipes pas forcément constituées des titulaires habituels.En face, l'Equateur est parvenu à se qualifier en finissant devant des sélections comme la Colombie, le Chili ou le Pérou. La Tri a fini en 4e position de la zone Amsud derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. La sélection équatorienne s'est montrée très solide sur son parcours notamment à la maison où elle ne s'est inclinée qu'une seule fois à domicile. Offensivement, la Tri avait montré de bonnes dispositions et possédait la seconde meilleure attaque (à égalité avec l'Argentine) de ces éliminatoires derrière le Brésil. Depuis sa qualification, la sélection équatorienne a disputé de nombreuses rencontres amicales pour se préparer en vue du début de cette Coupe du Monde. Dernièrement, les protégés de Gustavo Alfaro ont signé trois matchs nuls face à l'Arabie Saoudite (0-0), le Japon (0-0) et le week-end dernier contre l'Irak (0-0).Cette sélection dirigée par l'espagnol Felix Sanchez est composée uniquement de joueurs évoluant au pays notamment dans les grosses écuries du pays que sont les clubs d'Al-Sadd, d'Al-Rayan ou d'Al-Duhail. Les joueurs à suivre seront le capitaine Al-Haydos, l'attaquant Almoez Ali auteur de 42 buts en sélection ou le défenseur Hassan. A noter aussi le milieu de terrain natif de Rueil Malmaison, passé par Lorient et Nancy dans les catégories jeunes, qui a déjà passé le stade des 100 capes avec cette sélection qatari.En face, le coach équatorien ne pouvait pas compter sur ses joueurs évoluant en Europe lors des dernières semaines. En revanche, pour le Mondial à venir, l'Equateur va s'appuyer sur l'inévitable Valencia qui fait le bonheur du Fenerbahce, mais aussi sur le duo de Brighton Caicedo et Estupinan,sur le solide Hincapié du Bayer Leverkusen ou sur le troyen Porozzo.: Al-Sheeb - Pedro Miguel, Hassan, Al-Rawi, Salman, Ahmed - Hatem, Asad, Boudiaf - Al-Haydos, Almoez Ali.: Dominguez - Preciado, Porozo, Hincapié, Estupiñan - M.Caicedo, Gruezo, Franco - Plata, Valencia, Ibarra.Lors de ses 15 derniers matchs disputés, l'Equateur ne s'est incliné qu'une seule fois sur le terrain du Paraguay lors des éliminatoires pour le Mondial. Supérieure à un adversaire soumis à une énorme pression, la Tri peut en plus compter sur sa star, Enner Valencia (35 buts en 74 sélections) qui a réalisé une excellent début de saison du côté de Fenerbahce. Dans une rencontre qui sera certainement assez fermée et qui pourrait se décanter en 2ème période, les Sud-Américains pourraient mettre un coup de clim' au Qatar lors de cette ouverture du Mondial et ce malgré un public sans doute acquis à la cause des locaux.