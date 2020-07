Pronostic PSG Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe de France

Le PSG reprend la Coupe de France face à l’ASSE

Surpris par Rennes l'an passé en finale de la Coupe de France, le PSG veut retrouver son bien cette saison. Le club francilien a remporté un nouveau titre de champion de France avec l'arrêt des compétitions. Les hommes de Thomas Tuchel se préparent pour des échéances importantes à savoir la finale de la Coupe de France face à Saint Etienne, la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon et le quart de finale de ligue des Champions face à l'Atalanta. Pour se préparer, le PSG a disputé trois rencontres amicales facilement remportées face au Havre (9-0), Wasland-Beveren (7-0) et le Celtic (4-0). Avec 20 buts marqués pour aucun encaissé, Paris est dans d'excellentes dispositions à l'heure d'affronter les Verts. Pour ce match, Tuchel ne pourra pas compter sur Meunier et Cavani, qui n'ont pas prolongé l'aventure, et sur Bernat, blessé. Le trio Mbappé, Neymar et Icardi sera en revanche bien présent.

De son côté, l'AS Saint Etienne a connu une saison de Ligue 1 compliquée. Le club a débuté l'année avec Ghislain Printant, ancien adjoint de Gasset, qui a payé le mauvais départ des Verts. Claude Puel est arrivé et a tenté de relancer la machine. L'ancien coach de Leicester a surtout réussi à ramener le peuple Vert en finale de Coupe de France. Les supporters stéphanois attendaient cela depuis 1982 et leur défaite en finale face…au PSG. Pour se préparer, les Foréziens ont disputé plusieurs rencontres amicales. Victorieux de Rumilly, Nice et Charleroi, Sainté a perdu les deux confrontations face à Anderlecht. Au niveau de l'effectif, Puel devrait s'appuyer sur des jeunes joueurs et sera privé de Diony, Monnet-Paquet, Silva, blessés, ainsi que de Stéphane Ruffier, en conflit avec le club et son entraineur. La mauvaise nouvelle stéphanoise vient de William Saliba, révélation des deux dernières saisons, non libéré par Arsenal pour jouer cette finale. Battu largement par le PSG (4-0 et 6-1) cette saison, Saint-Etienne devrait subir une nouvelle démonstration parisienne lors de cette finale.