Pronostic Pau Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau retrouve son mordant face au Paris FC

Auteur de bons débuts dans cette nouvelle saison, Pau et le Paris FC sont un peu moins bien lors des dernières semaines. En effet, les Palois n'ont remporté qu'un match lors des 5 dernières journées, tandis que les Parisiens ont connu les joies de la victoire qu'une seule fois lors des 6 dernières rencontres. La formation béarnaise se trouve désormais en 7position, avec 4 points de retard sur le dernier barragiste, et 2 sur son adversaire du jour. Longtemps impressionnant à domicile, le club palois reste sur une défaite face à Dunkerque (1-2) et espère repartir de l'avant ce samedi. Lors de la dernière journée, les hommes de Didier Tholot se sont inclinés au Stade des Alpes face à Grenoble (2-0).

Barragiste la saison passée, le Paris FC vise la montée lors de ce nouvel exercice. Bien parti, le club francilien est désormais moins bien, ce qui a entraîné sa sortie du groupe des barragistes. Le PFC ne s'est imposé qu'une seule fois lors des 6 dernières journées face à Nîmes à Charléty. Battus trois fois consécutivement en déplacement face à Ajaccio, Sochaux et Niort, les hommes de Thierry Laurey ne peuvent plus se permettre de laisser filer des points. La baisse de régime parisienne s'est confirmée avant la trêve internationale avec un nul à domicile face à la lanterne rouge nancéenne (1-1). Costaud à domicile depuis plus d'un an, Pau pourrait décrocher la victoire et doubler son adversaire du jour, un Paris FC en difficultés avant la trêve internationale.