Pronostic OM Montpellier : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de Coupe de France

L’OM droit au but face à Montpellier

L'une des affiches des 8de finale de la Coupe de France oppose deux formations du Sud de la France, l'Olympique de Marseille à Montpellier au Vélodrome. Ces deux équipes réalisent une saison très intéressante puisque les Phocéens occupent la troisième place de Ligue 1 tandis que les héraultais sont en sixième position. Les Olympiens sont sur une excellente dynamique de 8 matchs, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Cette bonne période leur a permis de prendre un peu d'avance en ligue 1, où l'OM compte désormais 5 points de plus que Strasbourg (4). Le week-end dernier, les protégés de Sampaoli ont certainement livré leur meilleure prestation de la saison au Stade Bollaert en dominant un adversaire direct, le Racing Club de Lens (0-2) avec un Payet omniprésent et encore buteur. En Coupe de France, les Marseillais ont été jusqu'à présent épargnés par le tirage au sort et ont successivement éliminé Cannet Rocheville (4-1) et Chauvigny (0-3), Pour ce choc face au MHSC, Sampaoli devrait s'appuyer sur une équipe très compétitive avec les titularisations des nouvelles recrues Kolasinac et Bakambu, buteur à Lens pour son premier match.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier n'était pas attendu à ce niveau, surtout au regard des départs marquants du club lors du mercato estival. En effet, l'excellent duo Delort – Laborde est parti sous d'autres couleurs. Les Héraultais ont su cependant conserver des éléments importants comme Mollet ou Savanier. Le maître à jouer du MHSC sera cependant absent au Vélodrome suite à son expulsion contre Troyes. Les Montpelliérains ont aligné une très belle série de résultats en fin d'année 2021 avec 6 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Cependant, ce bon passage s'est arrêté en début d'année avec deux revers face à Strasbourg (1-3) et Troyes (1-0). La semaine passée, privé de Savanier, Montpellier est reparti de l'avant et a dominé Monaco (3-2) au terme d'une rencontre spectaculaire au cours de laquelle le duo Mavididi – Wahi s'est mis en évidence. Pour atteindre ce cap des 8e de finale, le MHSC a battu Andrézieux (0-1) et le Racing Club de Strasbourg (1-0). Auteur d'un très bon match à Lens, Marseille devrait faire valoir sa supériorité lors de la réception de Montpellier.