Pronostic Nantes Brest : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de Coupe de France

Nantes bat encore Brest

Les 8de finale de la Coupe de France débutent par un derby "breton" entre le FC Nantes et le Stade Brestois. Les Canaris ont atteint ce stade de la compétition en dominant Vitré (2-0) au tour précédent grâce à des réalisations de Ludovic Blas et Geubbels. Lors de son entrée en lice en Coupe de France, le FCNA avait connu un match nettement plus compliqué face à Sochaux, se qualifiant uniquement lors de la séance des tirs aux buts. Ce bon parcours en Coupe confirme la bonne impression laissée par les hommes de Kombouaré en Ligue 1. Neuvièmes du classement, les Canaris se trouvent dans le ventre mou avec 13 points d'avance sur le premier relégable et seulement 3 de retard sur Strasbourg, 4. Le week-end dernier, Nantes disputait un autre derby face au FC Lorient, rendez-vous parfaitement négocié par les coéquipiers de Nicolas Pallois qui se sont imposés largement (4-2), avec 4 buteurs différents dont l'excellent Kolo Muani auteur de 8 buts cette saison comme son compère Blas. A la Beaujoire, les Canaris sont très performants avec seulement trois défaites face à des grosses écuries de Ligue 1, Marseille, Nice et Lyon. De son côté, le Stade Brestois a connu une entrée en lice laborieuse en Coupe de France décrochant sa qualification lors de la séance de tirs aux buts face à la modeste formation de Dinan. Au tour suivant, les Brestois ont profité d'affronter une équipe de Bordeaux fortement handicapée par de nombreuses absences pour s'imposer tranquillement (3-0) et décrocher ainsi sa place en 8de finale. En Ligue 1, le Stade a connu une entame plus que poussive mais s'est depuis très bien repris grâce notamment à une série de 6 victoires consécutives. Un peu moins bien lors des dernières semaines, les hommes de Michel Der Zakarian se sont relancés à domicile le week-end dernier en dominant le champion de France lillois (2-0). Pour ce premier 8de finale, Nantes devrait l'emporter face à Brest comme lors des 3 derniers duels de ces deux équipes.