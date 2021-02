Pronostic Monaco Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco de gala face à Brest

L’AS Monaco a marqué les esprits la semaine passée en dominant le PSG au Parc des Princes (0-2). Alors que pas mal d'observateurs s’attendaient à voir le club de la capitale confirmer son succès obtenu face au FC Barcelone (1-4), les Monégasques, parfaitement organisés, ont délivré une partition tactique parfaite. Arrivé lors du mercato estival, Niko Kovac a connu un départ laborieux mais a finalement posé sa patte sur le jeu de l’ASM. Le bilan de 10 victoires et 2 nuls lors des 12 dernières rencontres disputées confirme l’excellent travail réalisé par le technicien croate. De plus, l’ancien coach du Bayern et de Francfort, peut s’appuyer sur un effectif quasiment au complet puisque seuls Gelson Martins, Pellegri et Geubbels sont absents. Le banc monégasque avait d’ailleurs fière allure au Parc des Princes avec Golovin, Sidibé, Fabregas, Jovetic, Ballo Touré ou la dernière recrue Diatta.chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brest réalise une saison intéressante dans le jeu mais ne compte finalement qu’un point de plus que des formations comme Reims ou Saint-Etienne, qui luttent toujours pour leur maintien. En regain de forme lors des dernières semaines, les Bretons s’étaient notamment imposés face à Bordeaux (2-1) et avaient concédé le nul à Strasbourg (2-2). En déplacement dans le Nord, Brest débutait un triptyque dantesque avec un enchaînement Lille, Lyon et Monaco, 3 des 4 premiers de Ligue 1. Les hommes de Dall’Oglio ont résisté à Pierre-Mauroy pour obtenir le point du nul (0-0), et ont ensuite réagi vainement face aux Lyonnais (2-3). Menés de 3 buts, les Brestois ont poussé en seconde période mais ont finalement été battus sur la plus petite des marges. Performant dans son stade, le club breton est nettement moins efficace à l’extérieur. Dans une forme exceptionnelle, l’AS Monaco devrait s’imposer face à Brest et mettre la pression sur ses adversaires pour le titre de champion.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !