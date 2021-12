Pronostic Lille Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Quasi carton plein en cours sur le dernier match des Bleus, le Lille-Salzbourg, le Manchester City - PSG, et les PSG - Club Bruges et Wolfsbourg - Lille de cette semaine. Pour parier sur cette nouvelle affiche du LOSC, ZEbet vous offre 10€ sans sortir votre CB

On n'arrête plus Lille

Lyon veut éviter une crise

Lille quasiment au complet, Lyon sans Paqueta

Les compo probables pour Lille - Lyon :

Lille - OL : les Dogues s’offrent le Lyon

Les Lillois avaient débuté par un succès dans le Trophée des Champions face au PSG, mais se sont ensuite montrés trop inconsistants. Depuis quelques semaines, les hommes de Gourvennec semblent avoir retrouvé leur forme et le discours de l'ancien Rennais semble mieux prendre. Le tournant de la saison semble avoir été le succès obtenu en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Séville (1-2), première victoire du club dans son groupe de C1 après des premiers matchs intéressants mais mal récompensés. Ce match a servis aux Nordistes qui sont mêmes parvenus à remporter leur groupe de Ligue des Champions en remportant tous leurs matchs retour. En milieu de semaine, les Dogues ont explosé Wolfsbourg grâce au talent des Ikoné, Yilmaz et David (1-3). De plus, le LOSC vient de remporter ses deux derniers matchs de Ligue 1, sur la pelouse d’une équipe de Rennes alors impériale (1-2) et contre le promu troyen (2-1).Après avoir connu une saison dernière décevante en finissant au pied podium de la Ligue 1 malgré aucun match européen à jouer, Lyon est encore convalescent. Pour cette 1partie de nouvelle saison, les Lyonnais se montrent performants en Europa League et beaucoup moins sur la scène nationale. En effet, les hommes de Peter Bosz ont fini leur campagne européenne invaincu avec 5 succès et un nul. Jeudi, dans un match sans enjeu, l’OL s’est contenté du nul face aux Glagow Rangers (1-1) pour son dernier match de poule. Qualifié pour les 8de finale, l’OL peut désormais se focaliser sur la Ligue 1 où le club doit redresser la barre. En effet, les partenaires de Dembélé occupent une décevante 12place au classement général à 9 points de la 2place occupée par Rennes. Humilié justement à Rennes début novembre (4-1), Lyon s’était repris face à Montpellier (0-1) avant de connaître une nouvelle désillusion à domicile face à Reims (1-2). La semaine passée, les Lyonnais ont mené à deux reprises à Bordeaux sans parvenir à s’imposer (2-2).Suspendus cette semaine en Ligue des Champions, les milieux lillois Xeka et Bamba sont de retour, et seuls Weah (blessé) et Reinildo (suspendu) devraient manquer ce match. Buteur dimanche et mercredi, Jonathan David a conforté son statut de meilleur buteur lillois. Le buteur canadien a passé un cap cette saison et attise les convoitises des plus grands clubs européens. Il est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat de France avec 11 réalisations. Du côté de Lyon, il y a quelques mauvaises nouvelles puisque Paqueta (meilleur joueur lyonnais de la saison malgré son mauvais match face à Bordeaux) est suspendu, et Toko-Ekambi (Gone le plus décisif) est sorti blesé face aux Rangers.: Grbic - Celik, Fonte, Botman, Djalo - Ikoné, Renato Sanches, André, Bamba - David, Yilmaz.: Lopes - Boateng, Da Silva, Lukeba - Gusto, Guimarães, Caqueret, Emerson - Aouar, Toko-Ekambi (ou Shaqir) - Dembélé (ou Slimani).Qualifié en 8de finale de la Ligue des Champions par la grande porte mercredi, Lille a retrouvé ses valeurs de combativité et de solidité. En face, Lyon donne une impression inverse, d'une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux mais qui ont du mal à jouer l'un pour l'autre. Invaincu depuis 8 matchs toutes compétitions confondues, Lille a remporté ses 3 derniers matchs. De son côté, l'OL n'a plus gagné depuis 3 rencontres et le seul point pris lors des 2 dernières journées face aux mal classés Reims et Bordeaux font désordre. Bien plus fort en ce moment, le LOSC devrait enchainer face à une équipe lyonnaise loin d’être convaincante.Retrouvez le Pronostic Lille Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !