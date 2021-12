Pronostic Wolfsbourg Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Pour parier sur le match décisif de Lille en Ligue des Champions, ZEbet vous offre 10€ sans sortir d'argent

10€ gratuits pour parier sur ce Wolfsbourg - Lille !

Pour récupérer vos 10€ sans sortir votre CB, c'est très simple :

Notre pronostic pour Wolfsbourg - Lille

Profitez de 10€ en EXCLU par ZEbet + un bonus ÉNORME de 150€ offert

Profitez d'un bonus paris sportifs de 150€ si vous souhaitez déposer en + des 10€ gratuits

Profitez d'un bonus paris sportifs de 150€ si vous souhaitez déposer en + des 10€ gratuits !

Profitez d'un bonus paris sportifs de 150€ si vous souhaitez déposer en + des 10€ gratuits

Wolfsbourg dans le dur

Lille va mieux

Des suspendus à Lille

Les compo probables :

Lille décroche sa place en 8e de finale

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous voulez obtenir 10€ sans verser le moindre centime pour parier sans pression ?vous offre en EXCLUsi vous vous inscrivez pour la 1fois.- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte- Les 10€ sont jouables dès que ZEbet valide votre compte (24h au maximum après envoi de vos documents)- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantesComme pour tout pari gratuit utilisé, seuls les gains nets vous seront versés une fois votre pari de 10€ misé. Ces 10€ offerts sans dépôt peuvent donc être l'occasion de jouer une très grosse cote pour tenter de transformer 10€ en près de 100€ sans pression aucune.- Rentre bien le codedans le formulaire d'inscription- Vous recevez vos 10€ sans avoir déposé.- Vous pouvez par exemple les miser sur ce pari et vous tentez de remporter(60€ du pari - 10€ du pari gratuit à retirer) !- Vous pouvez profiter aussi d'unsi vous souhaitez déposer.En plus, ces 10€ à récupérer gratuitement sontoffert par ZEbet à tous les nouveaux inscrits qui font leur 1dépôt.- En déposant, vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ offerts sur vos paris suivants- Vous pouvez par exemple miser votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tentez de remporter- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- En déposant, vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ offerts sur vos paris suivants- Vous pouvez par exemple miser votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tentez de remporter- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- En déposant, vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ offerts sur vos paris suivants- Vous pouvez par exemple miser votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tentez de remporter- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.Surprise de la saison dernière en Allemagne, Wolfsbourg était parvenu à décrocher la 4place de Bundesliga, qualificative pour la Ligue des Champions, grâce notamment à sa solidité (2meilleure défense du championnat derrière Leipzig). La saison actuelle est plus complexe, en Allemagne comme en Europe. Pour lancer sa campagne de C1, Wolfsbourg a signé deux nuls à Lille (0-0) et à domicile contre le FC Séville (1-1), dans des rencontres où le club allemand a fini en infériorité numérique. Largement battu à Salzbourg (3-1), Wolfsbourg s’est relancé à domicile en dominant le club autrichien (2-1). En revanche, les partenaires de Guivalogui n’ont rien pu faire lors de la dernière journée avec un revers concédé en Andalousie face à Séville (2-0). Ce revers a poussé le club allemand en dernière position du groupe. Toutefois, Wolsbourg conserve une chance de qualification mais est dans l’obligation de s’imposer face à Lille. En Bundesliga, les Loups souffrent avec une modeste 8place au classement. Mark Van Bommel, coach de l’équipe avait été remercié fin octobre, suite aux résultats insuffisants. L’arrivée de Kohfeldt semblait avoir relancé Wolfsbourg qui avait remporté deux matchs de championnat consécutif face au Bayer Leverkusen et contre Augsbourg. Cependant, le récent nul obtenu contre une équipe de l’Arminia Bielefeld qui joue le maintien et les dernières lourdes défaites subies face à Dortmund et Mayence montrent que Wolfsbourg n’est toujours pas guéri.A l’instar de Wolfsbourg, Lille a été la grosse surprise de Ligue 1 l’an passé au point de remporter le championnat devant le Paris Saint-Germain. L’intersaison a été marquée par le départ de Christophe Galtier à Nice. Son remplaçant Jocelyn Gourvennec a eu des débuts difficiles malgré. le Trophée des Champions remporté, mais tout va mieux pour le LOSC. Les Lillois viennent de réaliser une très belle semaine en s’imposant d'abord au Roazhon Park face à une équipe rennaise en pleine forme (2-1). Puis en renversant Troyes sur le même score qui avait rapidement ouvert le score dans le Nord de la France. L’entrée en jeu du buteur canadien, Jonathan David, a été cruciale dans le succès obtenu par le LOSC (but égalisateur, à l'origine du 2but). Ces deux succès de rang permettent au LOSC de remonter en 11position de Ligue 1, à 3 points de Nice, 4. En Ligue des Champions aussi, les hommes de Gourvennec avaient connu une entame poussive avec un nul à domicile face à Wolfsbourg (0-0) et une défaite en Autriche face à Salzbourg (2-1). Ensuite, les Lillois ont de nouveau partagé les points avec le FC Séville (0-0) à domicile. Au pied du mur avant son déplacement en Andalousie, le LOSC a réalisé un exploit en dominant la formation sévillane (2-1). Cette victoire a totalement relancé le LOSC qui s’est ensuite imposé face à Salzbourg il y a 15 jours (1-0).Wolfsbourg évoluera avec un groupe classique avec notamment ses deux français en défense, Lacroix et Guivalogui. Devant, Weghorst et Nmecha sont la force principale de cette équipe. Absent lors du dernier match, l’important Steffen est incertain pour cette rencontre. A Lille, Gourvennec va retrouver Ikoné et André, suspendus contre Salzbourg. En revanche, Bamba et Xeka manqueront pour ce même motif ce déplacement. Blessé pendant plusieurs semaines, le défenseur central néerlandais Botman est de nouveau disponible et est en balance avec Djalo très bon lors de son intérim. Offensivement, Jonathan David est l’atout numéro 1 lillois. Le Canadien a inscrit un but lors des 2 dernières victoires en Ligue des champions, il a marqué samedi contre Troyes, et domine le classement des buteurs en Ligue 1 (11 réalisations).: Casteels - Guilavogui, Lacroix, Brooks - Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Lukébakio, Weghorst, L.Nmecha.: Grbic - Celik (ou Djalo), Fonte, Botman (ou Djalo), Reinildo - Weah, Renato Sanches , André, Ikoné - David, Yilmaz.Avant de s’affronter, Lille et Wolfsbourg sont sur des dynamiques totalement différentes. La formation allemande est en grande difficulté dans son championnat et reste sur deux lourds revers tandis que le club nordiste s’est refait une santé en Ligue des Champions mais aussi en Ligue 1. De plus, Wolfsbourg va devoir prendre des risques car le club allemand est obligé de s’imposer, ce qui pourrait être bénéfique pour le LOSC. Dans ce groupe, le club lillois est passé rapidement de la dernière à la première place. Cependant, sa place en 8de finale de la Ligue des Champions n’est toujours pas assurée . Si un nul suffirait, les Lillois seraient bien inspirés de l'emporter pour avoir une chance d'éviter un trop gros club en 8. Très fort en ce moment et mal récompensé d'un nul à l'aller, Lille pourrait cette fois être en mesure de prendre le dessus sur une équipe de Wolfsbourg pas au mieux.Retrouvez le Pronostic Wolfsbourg Lille encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !