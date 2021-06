Pronostic Krejcikova Pavlyuchenkova : Analyse, cote et pronostic de la finale dame de Roland Garros

Une finale à rallonge entre deux outsiders

La quinzaine se clôture chez les dames et cette édition de Roland Garros a offert un scénario dont l'issue était totalement imprévisible il y a encore quelques jours. Les unes après les autres, les grandes favorites du tournoi ont été sorties et ce sont finalement la 33ème et la 32ème joueuse mondiale qui s'affronteront samedi pour le titre à Porte d'Auteuil. D'un côté, on retrouve la Tchèque de 25 ans, Barbora Krejcikova qui a réalisé une compétition de haut vol et qui dispute, dans le même temps, une demi-finale de double vendredi après-midi, une discipline où elle est habituellement plus à son aise. Excellente tout au long de la quinzaine, elle a offert un combat intense en demi-finale face à la Grecque Maria Sakkari. Et malgré un total énorme de 58 fautes directes, elle a su maîtriser ses nerfs pour se qualifier pour la première fois de sa carrière pour une finale de Grand Chelem en simple. Par contre, Krejcikova aura de nouveau fort à faire samedi face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova qui vit également une quinzaine rêvée. Loin d'être attendue à ce stade de la compétition, la native de Samara disputera elle aussi la première finale de sa carrière en Grand Chelem suite à sa victoire plutôt maîtrisée en demi-finale face à la jeune Slovène Tamara qui a eu beaucoup de mal à contrôler ses nerfs, concédant énormément de fautes directes. Par contre, tout n'a pas été parfait pour Pavlyuchenkova qui a dû passer par une 3ème manche lors de 3 de ses 6 rencontres disputées durant ce tournoi. Dans cette finale, nul doute que ces deux joueuses, qui ne se sont encore jamais rencontrées sur le circuit, risquent d'être envahies par la pression et de se rendre coup pour coup. Il serait donc intéressant de pronostiquer une finale qui pourrait être à rallonge ce samedi.