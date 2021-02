Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d'Italie

Un Juve – Inter avec des buts de chaque côté

Vainqueur du match aller à Giuseppe Meazza (1-2), la Juventus part avec un fort avantage lors de son retour face à l'Inter. Le club turinois est sur une excellente dynamique puisqu'il vient de signer 10 victoires pour une seule défaite lors des 11 dernières rencontres disputées. Sans se montrer éblouissante, la Vieille Dame a retrouvé son efficacité légendaire. Ce fut une nouvelle fois le cas ce week-end lors de la réception de la Roma, pourtant troisième de Serie A. En effet, porté par un Cristiano Ronaldo toujours aussi décisif, le club piémontais s'est imposé tranquillement face à la Louve (2-0) et a par la même pris la place de son adversaire au classement, avec 7 points de retard sur le Milan AC. Lors du match aller à Milan, les Bianconeri ont été menés au score sur un but de Lautaro Martinez, qui avait profité d'une faute de main de Buffon. Dans une rencontre marquée par de grossières erreurs défensives, Ronaldo avait profité des cadeaux des Nerazzurri pour signer un doublé décisif.

De son côté, l'Inter est aussi dans le coup pour le titre de champion d'Italie. En effet, les hommes d'Antonio Conte possèdent seulement 2 points de retard sur le Milan, avec encore 17 journées à jouer. Ce week-end, les Intéristes se sont imposés sur le terrain de la Fiorentina (0-2) grâce à des réalisations de Perisic et de l'excellent Nicola Barella. En grande forme lors des dernières semaines, l'Inter va jouer le coup à fond lors de cette manche retour. Les partenaires d'Ashley Young doivent au moins marquer 2 buts pour se qualifier. Avec une équipe de l'Inter obligée de prendre des risques, cette opposition s'annonce ouverte. De plus, les Nerazzurri pourront compter sur le retour de Romelu Lukaku, suspendu à l'aller. L'international belge, excellent depuis le début de saison, devrait poser des soucis à la défense turinoise. Comme lors du match aller, nous voyons des buts de chaque côté entre la Juve et l'Inter.