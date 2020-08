Pronostic FC Séville AS Roma : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le FC Séville dompte la Louve romaine !

Le huitième de finale d’Europa League entre le FC Séville et l’AS Roma se dispute sur une seule rencontre et sur terrain neutre, à Duisbourg. Les Espagnols ont réalisé une très belle saison et se sont qualifiés pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Les partenaires de Jules Koundé ont fini sur une excellente dynamique puisqu’ils sont invaincus depuis début février et un déplacement au Celta Vigo, soit 17 rencontres toutes compétitions confondues. Lors de leur périple européen, les hommes de Julen Lopetegui ont terminé premiers d’un groupe largement à leur portée dans lequel on retrouvait Dudelange, Qarabag et l’APOEL. En seizième de finale, le club andalou s’est fait peur face aux roumains de Cluj mais est passé en grand habitué de cette C3. Dans cette formation, on retrouve notamment l’ancien Marseillais Lucas Ocampos, qui sort d’une grande saison avec 14 réalisations.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar du FC Séville, la Roma a bien terminé la saison. En effet, les hommes de Fonseca ont signé 8 rencontres sans la moindre défaite avec surtout un excellent bilan de 7 victoires pour un nul, face à l’Inter. Lors de l’ultime journée de Serie A, la Louve est allée s’imposer à Turin face au champion en titre, la Juventus, pour un succès de prestige. Sorti d’un groupe qui comptait Basaksehir et Mönchengladbach, l’équipe romaine s’est défait de la Gantoise en seizième de finale (2-1 en cumulé). Pour cette rencontre entre équipes en forme, la solidité du FC Séville et son expérience en C3, et la perte de Smalling côté romain (fin du prêt) fait pencher la balance du côté andalous.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !