Pronostic Eintracht Francfort Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich doit se méfier de l’Eintracht Francfort

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Eintracht Francfort – Bayern Munich :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 22journée de Bundesliga met aux prises l’Eintracht Francfort au Bayern Munich. La formation entrainée par Adi Hutter a profité des difficultés de Dortmund ou du Bayer Leverkusen pour s’installer sur le podium du championnat allemand. De plus, l’Eintracht est sur une excellente dynamique avec 8 victoires et un nul lors des 9 dernières journées. En pleine bourre, le club de Francfort se montre impressionnant avec un Andre Silva exceptionnel depuis le début de saison et auteur de 18 réalisations. Ajoutons que l’Eintracht s’est récemment renforcé en se faisant prêter Luka Jovic, qui avait connu un très bon passage à Francfort avant son départ pour le Real Madrid. Souvent cantonné sur le banc pour l'instant, le Serbe joue une vingtaine de minutes par match et a déjà fait trembler les filets à 3 reprises. Humilié à l’aller (5-0) à l’Allianz Arena, l’Eintracht Francfort va tout mettre en œuvre pour prendre sa revanche.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Il y a 14 mois de cela, l’Eintracht Francfort avait balayé le Bayern Munich (5-2) pour ce qui avait été le dernier match de Niko Kovac. Le Croate avait été remplacé par son adjoint Hans Flick qui a relancé le club bavarois en lui permettant de remporter 6 titres : la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe, la Super Coupe d’Allemagne et récemment le championnat du monde des clubs. Lundi, le Bayern, qui venait tout juste d'être auréolé de son dernier titre au Qatar, affrontait une formation de l’Arminia Bielefeld qui lutte pour son maintien. Les Bavarois ont connu un départ laborieux mais sont parvenus à égaliser grâce à l’excellent Alphonso Davies (score final 3-3). Lors de cette rencontre, le Polonais Robert Lewandowski s’est une nouvelle fois signalé en inscrivant un but sur une merveille d’enchaînement contrôle de la poitrine - volée opposée, pour son 25but de la saison. Solide leader de Bundesliga, le Bayern devrait résister aux assauts de Francfort pour accrocher au moins un nul dans une rencontre avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Bayern Munich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !