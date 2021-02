Pronostic Dijon PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Dijon - PSG : Le DFCO subit le réveil parisien

Engagé dans la lutte pour son maintien lors des dernières saisons, Dijon est au plus mal actuellement avec la dernière place de Ligue 1. De plus, les Bourguignons accusent désormais un retard de 8 points sur le barragiste. Arrivé pour remplacer Jobart, David Linarès avait connu des débuts prometteurs, mais a vite déchanté. En effet, le DFCO est sur une triste série de 10 matchs sans la moindre victoire et surtout sur 7 défaites consécutives toutes compétitions confondues. À l'heure où les mal classés se révoltent, seul Dijon est toujours plongé dans sa léthargie. Le week-end dernier, les Dijonnais sont parvenus à revenir au score face à des Lensois dominateurs, mais ont été seulement capables de tenir ce score pour 3 minutes. De plus, la recrue hivernale Aboubakar Kamara, prêté par Fulham, a été expulsé et manquera ce choc face au PSG.

De son côté, le Paris Saint-Germain est passé par toutes les émotions la semaine passée, de la joie à la suite du superbe succès obtenu au Camp Nou face au FC Barcelone, à la désolation après le revers face à Monaco (0-2). En effet, le PSG s'est logiquement incliné face à une formation monégasque décomplexée et parfaitement organisée. Le schéma tactique mis en place par Kovač a gêné les Parisiens qui n'ont pas su trouver la faille. Cette rencontre confirme également l'importance de Marco Verratti au sein du club parisien. Éblouissant face aux Catalans en milieu de semaine, l'international italien est seulement entré en fin de match, alors que le score était déjà acquis pour l'ASM. Le club de la capitale accuse un retard de 4 points sur le leader lillois et voit également le club princier se mêler à la lutte pour le titre. Ce déplacement à Dijon face à la lanterne rouge du championnat est la rencontre propice pour se relancer dans cette dernière ligne droite de la saison. Le PSG devrait s'imposer sans concéder de but face à une formation dijonnaise qui n'a inscrit que 4 buts à domicile depuis le début de saison.