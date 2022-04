Pronostic Chelsea Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea domine Arsenal

Chelsea ne peut plus défendre sa couronne européenne depuis son élimination par le Real Madrid. En revanche, les Blues ont montré un très beau visage à Santiago Bernabeu pour pousser les Merengue dans leurs derniers retranchements, après avoir concédé un lourd revers à l'aller. Le week-end dernier, les hommes de Tuchel ont certainement profité de leur expérience des grands événements pour prendre le dessus sur Crystal Palace en demi-finale de la FA Cup (2-0). Pas spécialement brillants, less'en sont remis à deux joueurs en forme, Loftus-Cheek et Mason Mount. Les Londoniens disputeront donc une nouvelle finale face à Liverpool après celle perdue aux tirs aux buts en Carabao Cup. En Premier League, Chelsea occupe la troisième place avec 5 points d'avance sur Tottenham et 8 sur Arsenal. En s'imposant ce mercredi, les hommes de Tuchel feraient un grand pas vers une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour sa dernière sortie en Premier League, Chelsea avait surclassé Southampton (0-6) avec un doublé de Werner et un autre de Mount.En face, Arsenal connait des passages très irréguliers. Très bons pendant plusieurs semaines, les Gunners se présentaient comme le grand favori pour la 4place. Le revers concédé à domicile face à Liverpool à la mi-mars semble avoir cassé la belle mécanique des hommes d'Arteta qui se sont montrés très fragiles par la suite. En effet, Arsenal vient de perdre contre trois adversaires à sa portée, à savoir Crystal Palace (3-1), Brighton (1-2) et Southampton (1-0). Battus donc par desqui venaient quelques jours plus tôt d'encaisser une déroute face à … Chelsea (0-6), les Gunners pourraient voir leurs ambitions de Ligue des Champions s'éloigner en cas de revers à Stamford Bridge. Touché par la Covid, Alexandre Lacazette était absent lors du déplacement au St Mary Stadium et n'est pas sûr d'être rétabli pour défier les. Sûr de sa force et à domicile, Chelsea devrait éloigner un adversaire direct pour le Top 4 en s'imposant à Stamford Bridge dans ce derby londonien face à Arsenal.