Pronostic Châteauroux Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC, chat noir de Châteauroux

Dans le cadre de la 8journée de Ligue 2, Châteauroux accueille le leader du championnat, le Paris FC. La Berrichonne lutte ces dernières saisons pour son maintien. Le club castelroussin connait des passages compliqués mais arrive cependant à assurer l'essentiel. Pour ce nouvel exercice, la Berrichonne a su parfaitement exploiter les difficultés et le mental en berne d'Ajaccio pour ramener un succès précieux lors de la 1re journée. Les hommes d'Usai ont ensuite aligné 4 rencontres sans la moindre victoire (3 défaites et un nul) puis se sont repris à domicile face à une formation de Niort qui joue le haut de tableau. Lors de la dernière journée, les partenaires de l'ancien Gunner Sunu sont allés chercher un point au Stade Océane face au Havre (1-1).

En difficulté la saison passée et obligé de lutter pour son maintien, le Paris FC connait un début d'exercice aux antipodes. Après 7 journées disputées, le club parisien occupe la tête du classement avec 2 points d'avance sur Niort. Désormais appuyés par un fonds souverain du Bahreïn et par un ancien entraîneur champion de France, les hommes de René Girard réalisent quasiment un parcours parfait (5 victoires, 1 nul contre la bonne surprise Niort et 1 défaite), hormis lors de leur défaite surprise à domicile face à Nancy. Les Parisiens possèdent la meilleure attaque du classement avec 12 réalisations. Depuis leur retour en Ligue 2, le Paris FC s'est toujours bien comporté à Gaston Petit, et reste notamment sur deux succès. Pour cette affiche, le Paris FC devrait assumer son statut de leader et ramener les 3 points de Châteauroux.