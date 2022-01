Pronostic Burkina Faso Gabon : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

Le Gabon file en quart face au Burkina Faso

En ouverture de la CAN, le Burkina Faso a posé de nombreux problèmes au Cameroun, qui accueille la compétition. Les Etalons avaient ouvert le score par Sangaré avant que les Lions Indomptables ne réagissent grâce à deux penaltys de l’inévitable Vincent Aboubakar. Par la suite, la sélection burkinabé s’est reprise en disposant du Cap Vert sur une réalisation d’Hassane Bande. Ce succès a été décisif pour atteindre ce 8de finale puisque lors de la dernière journée, le Burkina Faso a partagé les points avec l’Ethiopie. Balaya, le milieu de terrain de l’AC Ajaccio, a été le buteur des Burkinabés lors de cette rencontre. Au finale, le Burkina Faso a fini en 2position de son groupe, avec 4 points. La star de cette équipe est la capitaine Bertrand Traoré qui évolue actuellement à Aston Villa.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Gabon n’a pas connu une compétition de tout repos. En effet, les Panthères ont connu plusieurs problèmes extra-sportifs avec des problèmes de primes impayées mais également les sorties en boite d’Aubameyang et Lemina. Ensuite, ces deux éléments ont été touchés par la Covid et ont dû quitter leur sélection suite à des problèmes cardiaques. Malgré toutes ces tergiversations, le Gabon réalise une compétition sur le plan sportif très intéressante avec pour débuter un succès sur les Comores (0-1). Ensuite, les Gabonais ont obtenu deux matchs nuls face au Ghana (1-1) et contre le Maroc (2-2). Face aux Ghanéens, le Clermontois Jim Allevinah a marqué en toute fin de rencontre et s’est de nouveau distingué lors du nul de la dernière journée face au Maroc (2-2). Une belle performance pour ce joueur de côté, positionné en soutien de Boupendza(1 but). A l’instar du Burkina Faso, les Panthères ont terminé la phase de groupe en 2position. Le Gabon a semblé progresser à chaque sortie. Les départs de Lemina et Aubame ont semble-t-il créer de la cohésion dans ce groupe, et pourrait s'adjuger ce 8de finale face au Burkina Faso.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burkina Faso Gabon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !