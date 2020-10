Pronostic Bosnie Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

Les Pays Bas font le job face à la Bosnie

La Bosnie disputait en milieu de semaine les barrages de qualification pour le prochain Euro avec son match face à l'Irlande du Nord. Les Bosniens se sont inclinés à domicile lors de la séance de tirs aux buts et ont donc dit adieu à leur rêve d'Euro, eux qui sont absents des grandes compétitions internationales depuis le Mondial 2014. Les hommes de Prosinecki avaient terminé en 3e position de leur groupe derrière l'Italie et la Finlande avant de jouer ces barrages. Cette sélection repose sur les épaules de ses deux stars, leEdin Dzeko et leMiralem Pjanic. A l'image de ces deux joueurs vieillissants, la Bosnie a perdu de son allant ces dernières saisons. Le bilan est assez équivoque avec seulement 4 victoires lors des 20 derniers matchs et cela face à de modestes adversaires : Arménie, Liechtenstein (par 2 fois) et Finlande. Lors du dernier rassemblement, les Bosniens ont obtenu un nul heureux face à l'Italie (1-1) avant de s'incliner à domicile face à la Pologne (1-2).

En face, les Pays-Bas sont en pleine progression. Absents des deux dernières grandes compétitions internationales, les Néerlandais possèdent une génération talentueuse avec les De Ligt, De Jong, Van Dijk, Depay ou Wijnaldum. L'an passé, les Oranje avaient atteint la finale de la 1ligue des Nations face au Portugal. Sur sa lancée, la sélection batave a décroché son ticket pour le prochain championnat d'Europe en terminant en 2position du groupe, derrière l'Allemagne. Pour ses débuts dans la 2édition de la LdN, la sélection batave a dominé difficilement la Pologne (1-0) avant de s'incliner à domicile face à l'Italie (1-0). Jeudi dernier, les partenaires de Van Dijk se sont inclinés face au Mexique (0-1) lors d'une rencontre amicale. Les Pays-Bas doivent repartir de l'avant dans cette Ligue des Nations et devraient s'imposer face à une Bosnie sur le déclin.