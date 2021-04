Pronostic Auxerre Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se reprend à domicile face à Dunkerque

L'AJ Auxerre a raté une belle opportunité de réintégrer le Top 5 de Ligue 2 en perdant lourdement à Pau (3-0) mardi, car dans le même temps, le Paris FC s'inclinait à domicile face à Clermont. A l'image du club auvergnat qui s'était incliné au Nouste Camp, les Auxerrois ont subi la loi de Béarnais efficaces dans leur nouvelle enceinte. En revanche, le club bourguignon est toujours dans le coup car il ne compte que deux points de retard sur le club parisien, qui a des matchs compliqués à jouer dans cette dernière ligne droite. Les hommes de Furlan sont conscients qu'ils doivent faire le taf de leur côté dès la réception d'une formation dunkerquoise pas au mieux, comme ils l'avaient fait face à Nancy lors de leur dernier match joué à l'Abbé-Deschamps.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, le club nordiste a basculé dans la zone rouge pour la première fois de la saison au plus mauvais des moments. Le point du match nul obtenu en toute fin de rencontre mardi face à Caen (1-1) n'aura pas été suffisant pour empêcher Dunkerque de glisser dans la zone de relégation. Depuis plusieurs semaines déjà, le club nordiste ne tenait qu'à un fil. En effet, avec seulement deux victoires lors des 12 dernières journées et des mal classés qui se révoltaient, Dunkerque n'a pu empêcher l'inévitable. Cependant, les hommes de Mercadal n'ont pas dit leur dernier mot car ils ne comptent qu'un point de retard sur le stade Malherbe de Caen et sur Guingamp. Déterminé à se relancer dans la course aux play-offs, l'AJ Auxerre devrait dominer Dunkerque, dans le dur et qui a perdu 10 de ses 17 déplacements cette saison.