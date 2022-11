Pronostic Atalanta Bergame Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Napoli frappe un grand coup face à l’Atalanta

La 13journée de Serie A nous offre de nombreuses affiches avec le derby romain, le derby d’Italia entre l’Inter et la Juventus et cette opposition entre les 2 premiers que sont l’Atalanta Bergame et le Napoli. Sans faire de bruits, laréalise une très bonne entame de Serie A pour se retrouver en 2position du classement avec 5 points de retard sur le leader napolitain. Contrairement aux années précédentes, l’Atalanta s’appuie sur sa solidité défensive pour accrocher des résultats. En effet, réputé pour son football offensif pendant plusieurs saisons, la Dea possède la 2meilleure défense du championnat. Récemment, les hommes de Gasperini ont connu leur premier faux-pas à domicile contre la Lazio (0-2). Suite à cette défaite, les Bergamasques ont repris leur marche en avant en dominant Empoli (0-2) avec des buts de Lookman et d’Hateboer. Le Nigérian Lookman est l’actuel meilleur du club avec 5 réalisations.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli est tout simplement impressionnant dans ce début de saison. En effet, la formation napolitaine a pris les commandes de la Serie A avec 5 points d’avance sur l’Atalanta. Invaincu jusque-là, lesont connu leur première défaite à Anfield en milieu de semaine. Le revers concédé en fin de match face à Liverpool (2-0) n’a cependant rien de bien inquiétant, car les Napolitains ont fait longtemps jeu égal face aux Reds et étaient déjà qualifiés pour les 8de finale. En championnat, Naples a remporté ses 8 derniers matchs dont les deux derniers sans encaisser le moindre but. En effet, les protégés de Spalletti se sont imposés au stade Olympique face à la Roma (0-1) avant de surclasser Sassuolo (4-0). Le Napoli peut compter sur un effectif de grande qualité puisqu’offensivement les Osimhen, Simeone, Raspadori, Politano, Lozano et la pépite Kvaratskhelia se montrent tous décisifs. Dans une forme étincelante, le Napoli pourrait étendre son avance en championnat en dominant l’Atalanta.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Napoli encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !