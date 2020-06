« Les gens ont peur que ce changement de nom entraîne une perte d'identité »

Officialisation de son changement de nom et augmentation de son capital à la suite de l'arrivée de 6e sens immobilier, le Sporting Club de Lyon (N1) – ex-AS Lyon-Duchère – entame un virage important pour la suite de son histoire. Mais dans cette quête du haut niveau, Mohamed Tria, président depuis 2008, refuse de renier l'identité et l'engagement social de son club.

Propos recueillis par Maxime Renaudet

On était déjà le Sporting Club de Lyon depuis un an, mais on ne pouvait pas l’utiliser en compétition, car on a changé de nom trop tardivement au goût de la Fédération. On veut fédérer des supporters de type populaire à l’échelle de la métropole de Lyon, car on sait très bien que pour les quartiers populaires, la bannière du nom est assez importante. On a estimé que, si on voulait fédérer le plus grand nombre, à Jonage, Givors, Rillieux, Bron, par exemple, il fallait trouver une bannière générique à connotation populaire, d’où le Sporting Club de LyonJe les ai un peu vécues à la Duchère quand on a changé de nom l’année dernière. J’ai tenu quelques réunions publiques pour expliquer la démarche, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont peur que cela entraîne une perte d’identité. Mais une fois qu’on explique que l’on va rester dans le territoire où on est, et que l’objectif est d’amener le plus de personnes possible avec nous, ils comprennent mieux la démarche. Aujourd’hui, économiquement, le foot nécessite beaucoup de moyens financiers et on ne peut pas avoir un club ambitieux à l’échelle d’un territoire qui est un quartier, mais plutôt essayer d’impliquer le plus grand nombre.La crainte des partenaires, en tout cas les retours que j’ai eus sur le changement de nom, c’est de perdre cette particularité. Est-ce qu’on va se concentrer sur le sport de haut niveau exclusivement ? Ou est-ce qu’on va garder un ADN teinté d’entraide, qui permet d’accompagner les jeunes autour d’actions sociales ? Ce qu’on veut, c’est faire un grand club professionnel qui nous permette, à travers un sport de haut niveau, de toucher le plus grand nombre, pour pouvoir les accompagner socialement. Donc oui, on consacrera toujours autant d’argent à nos actions sociales, car je pense que le travail social qu’on fait efficacement depuis dix ans à la Duchère, on peut tout à fait le faire à l’échelle de la métropole.C’est la seule réponse que je peux apporter à une lettre calomnieuse comme ça. On a annoncé notre ambition avec un grand projet, un nouvel actionnaire, et je pense que malheureusement, dans cette transformation, ça a créé quelques aigreurs chez certains, je n’en sais rien. Après, laissons faire la justice. Comme je dis souvent, à la Duchère, depuis dix ans, seize joueurs sont partis et revenus, on est un vrai quai de gare. Donc j’imagine que si c’était si terrible que ça à la Duchère, je n'aurais affaire qu’à des sadomasos.Notre objectif est très ambitieux cette saison. On avait dit l’année dernière qu’on voudrait accéder à la Ligue 1 en cinq ans. Deux ans pour sortir du National, et trois pour sortir de la Ligue 2. Donc pour être conforme à notre feuille de route, il faut absolument qu’on monte cette année. On veut respecter chaque palier, structurer le club, le pérenniser et faire les choses avec méthode afin que les fondations soient solides.Vous savez, on fait un championnat de Ligue 2, mais en National. On joue en même temps, on va sur les mêmes territoires, voire même sur certains plus compliqués en matière d’accessibilité, et nos joueurs sont tous pros. Mais on se trouve dans une posture où on n’a pas de visibilité, car on n’a pas de droits TV. On est un vivier formidable pour les équipes de L2 et L1, qui viennent se servir, mais on n’est pas protégés non plus pour notre formation. Et ça, ça fait des années qu’on le répète. C’est pour des raisons économiques qu’on ne veut pas nous statuer comme championnat pro, et car les clubs pros ne veulent pas partager leur argent. C’est l’égoïsme du football professionnel.Il y a le fond et la forme. Sur le fond, je pense qu’il n’a pas tort, surtout quand on voit que les autres championnats vont redémarrer. Je n’ai pas non plus compris pourquoi on s’est précipité en disant qu’on arrête le championnat. On voit que les pays qui ont été plus touchés que nous, l’Espagne ou l’Italie, vont reprendre. Donc, sur le fond, je pense qu’il a encore été visionnaire. Après, sur la forme, je peux comprendre que ça puisse agacer, parce qu’il ne lâche rien. Mais après, il est comme ça, on ne va pas le changer maintenant.Il ne se passe rien, c'est toujours un peu pareil en fait, rien n'a évolué particulièrement ces derniers temps.