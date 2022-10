Grâce à Rabiot, la Juve se relance face au Maccabi

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio - McKennie, Paredes, Rabiot - Di María, Kostić, Vlahović.



Maccabi Haïfa (5-3-2) : Cohen - Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud - Mohamed, Chery, Abu Fani - Pierrot, Tchibota.

La Vieille Dame a bien fait ses courses dans son supermarché à Turin.En position défavorable avec deux défaites en autant de journées dans ce groupe H, la Juventus devait absolument s'imposer contre le Maccabi Haïfa, également à zéro point au compteur. Une mission accomplie avec brio, même si Dusan Vlahović a d'abord buté sur un Josh Cohen inspiré (11), puis l'attaquant serbe s'est emmêlé les pinceaux devant le but israélien (13). Un temps mise en difficulté par Mavis Tchibota, la Juve a trouvé l'ouverture grâce à ses deux anciens Parisiens. Lancé par Ángel Di María, Adrien Rabiot a placé sa frappe sous la barreMené à la pause, le Maccabi a concédé le but du break en laissant Vlahović remporter cette fois-ci son duel avec Cohen. Dominateurs, les Piémontais se sont cependant fait une petite frayeur en voyant Dean David réduire l'écart face au but vide après avoir dribblé Wojciech Szczęsny. Mais une nouvelle fois, la connexion des anciens Parisiens Di María et Rabiot a fait parler la poudre sur coup de pied arrêté, l'Argentin à la passe et l'international tricolore à la finition pour s'offrir un doubléDésormais seule en troisième position avec trois points, la Juve se relance dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale. Après ce succès à Turin, il faudra réaliser la même performance à Haïfa pour recoller aux basques de Benfica et du Paris Saint-Germain.