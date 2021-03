C'est quoi ce traquenard dans lequel la Sierra Leone a mis le Bénin ?

Le match entre la Sierra Leone et le Bénin, décisif pour la qualification pour la CAN 2022 au Cameroun, était programmé mardi à 18 heures GMT. Mais une histoire de tests Covid présentés par les Sierra-Léonais et jugée bidon par les Béninois a empêché la tenue de la rencontre. Les Écureuils dénoncent une magouille, la FIFA a été alertée, la CAF a reporté le match à juin et ouvert une enquête. Bienvenue à Freetown !

Actuellement, nous sommes bloqués dans le bus car la Sierra Leone dit que nous avons 5 cas Covid, ce qui est faux. Dans les 5 cas, certains on déjà eu la Covid et donc ils ont des anticorps. Nous avons aussi été testés au Bénin avant de voyager et tout le monde était négatif. — Cedric Hountondji (@c_hountondji) March 30, 2021

Cinq joueurs positifs, mais aucun document officiel

Dussuyer : « C’est trop gros »

Par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À deux doigts du pétage de plombs, Mathurin de Chacus, le président de la Fédération béninoise de football (FBF) tentait mardi soir de retrouver son calme, au milieu d’une agitation que l’on perçoit à l’autre bout du fil. Le dirigeant, qui en a pourtant vu d’autres en Afrique, a déjà alerté la FIFA, dont il fait partie en tant que membre du conseil, pour expliquer dans le détail la situation que vit la délégation béninoise.La Sierra Leone et le Bénin devaient donc s’affronter mardi à Freetown, pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun, dans un groupe L où le Nigeria avait déjà assuré sa qualification. Les deux pays, qui ne se sont rencontrés que trois fois dans leur histoire, entretiennent des relations qualifiées de « normales » par un bon connaisseur du continent africain. Un match nul suffit aux Écureuils pour accompagner lesau Cameroun, alors que ladoit impérativement s’imposer pour rejouer une phase finale, vingt-six ans après sa dernière apparition à ce niveau. Mais les problèmes ont commencé quelques heures avant le coup d’envoi, alors que le séjour des Béninois s’était déroulé à peu près normalement, depuis leur arrivée à Freetown dimanche., raconte Tidjani Anaane, le milieu de terrain de Menemenspor (Turquie/Ligue 2).Les cinq joueurs en question sont le gardien Saturnin Allagbé (Dijon), les défenseurs Khaled Adenon (Avranches) et Yohan Roche (Rodez), et les attaquants Steve Mounié (Brest) et Jodel Dossou (Clermont Foot).(Dossou et Mounié, NDLR), explique Steev Hondjo, qui gère l’image de la sélection béninoise.(77 personnes), poursuit Hondjo.La veille du match, tous les Béninois subissent un nouveau test, à leur hôtel. Mais Tidjani Anaane est surpris par la méthode utilisée par des préleveurs sierra-léonais :Les résultats auraient dû être communiqués mardi matin. Ils ne le seront qu’en début d’après-midi, aux portes du National Stadium de Freetown., poursuit le milieu de terrain des Écureuils, qui a pu discuter avec les arbitres tunisiens désignés pour diriger le match.Mardi soir, la Confédération africaine de football (CAF) a acté le report du match au mois de juin, et annoncé l’ouverture d’une enquête., termine Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin.(11 h 30 en France)Comme si c’était le genre de l’instance de fuir ses responsabilités...