SFL Betsson Cup : nos conseils du 14 juin

C’est parti pour la meilleure compétition de l’année ! L’Euro ? Non, la SFL Betsson Cup !

Le Portugal en 2004 qui perd face à la Grèce, la Suisse en 2008 qui perd contre la Tchéquie, la Pologne qui fait nul contre la Grèce en 2012 et dans une moindre mesure la France qui s’impose dans les dernières secondes face à la Roumanie en 2016. C’est bien connu, le match d’ouverture d’un Euro n’est jamais facile pour le pays hôte. Et l’Allemagne, qui n’a plus gagné un premier match d’une compétition internationale depuis 2016 – défaite contre le Mexique en 2018, défaite contre la France en 2021 et défaite contre le Japon en 2022 – pourrait aussi subir la pression du pays hôte. Sans oublier le fait que l’Écosse a terminé devant la Norvège d’Erling Haaland en qualifs en battant notamment l’Espagne 2-0 avec un doublé de Scott McTominay.

Et puis, n’avez-vous pas envie de frapper un grand coup d’entrée dans cette SFL Betsson Cup ? Imaginez un seul instant que l’Écosse gagne 1-0 : avec 103 points, vous mettrez dans votre rétroviseur bon nombre de participants frileux qui vont jouer la « sécurité » avec l’Allemagne. Et bon courage à eux pour vous rattraper. Dans le cas contraire, l’Allemagne déroule et s’impose 3-0 : vos adversaires n’auront que 27 points d’avance sur vous. Même 22 puisque McTominay va marquer. Un écart qui peut se combler très facilement. Alors, Let’s Go Tartan Army.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

En direct : Allemagne - Écosse (0-0)