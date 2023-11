Pronostic Wolfsburg Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig en patron à Wolfsburg ?

11e avec déjà 6 longueurs de retard sur la première place qualificative pour l’Europe, Wolfsburg déçoit en Bundesliga. Cela fait d’ailleurs 5 journées de championnat que les Verts ne gagnent plus (4 défaites,1 nul), et c’est une victoire en Coupe contre leur adversaire du jour (1-0) qui vient légèrement éclaircir le bilan. Avant la pause internationale, ils ont obtenu le nul contre le Werder Brême (2-2) avant d’être corrigés par le Borussia Mönchengladbach (4-0). Quelques joueurs sont toujours blessés et ne pourront pas assister à la rencontre, à commencer par le défenseur Lange et l’attaquant Lukas Nmecha, tous les deux absents depuis le début de saison. Même constat pour le milieu international autrichien Wimmer. L’ancien défenseur lorientais Jenz l’était également avant la trêve mais semble prêt à rejouer, tout comme son coéquipier en défense Lacroix, de retour de suspension. L’élément le plus important reste l’international danois Wind, qui est de loin le joueur le plus décisif puisqu’il a inscrit 8 des 15 buts marqués par l’équipe cette saison.

Malgré un retard déjà assez important sur le leader, le RB Leipzig (4e) fait des débuts satisfaisants en championnat. Malgré un passage à vide durant lequel ils ont connu deux défaites contre Wolfsburg en coupe (1-0) et Mayence en championnat (2-0), les Taureaux Rouges ont également obtenu de sacrés résultats dont un large succès 6-0 contre Cologne, une victoire contre l’Etoile Rouge en C1 (qui leur a offert la qualification en 1/8es), et un succès plein de maîtrise sur Mönchengladbach avant la trêve (3-1). A noter les absences de l’international espagnol Dani Olmo, de l’ancien Parisien Bitshiabu, du portier remplaçant Schlieck et du solide défenseur Orban, tous les 4 blessés depuis un moment. Le gardien Gulacsi n’est pas non plus assuré d’être présent mais il avait de toute façon été relégué sur le banc par le bon Blaswich. Les 3 joueurs offensifs les plus prolifiques seront en revanche à la disposition du coach Marco Rose, à savoir la pépite Xavi Simons (PSG, prêté pour la saison, 4 réalisations et 7 passes décisives en championnat, 2 buts et 1 passe en C1), le super-sub (parfois titulaire) Sesko (3 buts en championnat) et Openda (ex-Lens, 9 buts cette saison en Bundesliga, 2 buts en C1). Leipzig est largement favori au vu du début de saison et de l’effectif dont il dispose, et pourra notamment compter sur le duo Openda-Simons qui fait des ravages à tous les matchs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

