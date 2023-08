Pronostic Werder Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Bayern se reprend face au Werder

Le Werder Brême est un habitué de la Bundesliga mais avait connu la relégation il y a 2 saisons de cela. La formation allemande s’est rapidement reprise pour retrouver l’élite un an plus tard. L’an passé, la formation de Brême avait donc pour ambition de se maintenir, ce qu’elle a réussi à faire malgré une fin de saison particulièrement compliquée. Cet été, le Werder est parvenu à conserver ses meilleurs éléments à l’image de l’international allemand Niclas Fullkrug. Dans le sens des arrivées, les Werderaner ont signé un très joli coup en attirant gratuitement Naby Keita de Liverpool. Le milieu de terrain est revanchard après un passage peu convaincant chez les Reds. Solide lors de la préparation, le Werder s’est seulement incliné lors de son dernier match face au Racing Club de Strasbourg (2-1). Le week-end dernier, les partenaires de Fullkrug ont en revanche connu une désillusion en étant sorti dès leur entrée en lice en Coupe d’Allemagne face au Viktoria Cologne (3-2), qui évolue en 3e division. L’expulsion rapide de Piper a été préjudiciable pour le Werder. Déterminé à se reprendre, les Werderaner font face à un gros morceau lors de cette 1re journée de Bundesliga, avec la réception du champion sortant, le Bayern Munich.

Après avoir vécu un exercice difficile, le Bayern Munich a remporté un nouveau titre en Bundesliga en profitant de la déconvenue du Borussia Dortmund lors de la dernière journée. Ce succès n’a cependant pas convaincu la direction bavaroise qui a décidé de frapper fort cet été. En effet, peu connu pour être un gros dépensier, le club bavarois a réussi à faire infléchir Daniel Levy pour recruter Harry Kane. Acheté près de 100 millions d’euros, l’attaquant anglais est le plus gros investissement de l’histoire du club. Dépourvu de grand avant-centre depuis le départ de Lewandowski au Barca, le Bayern espère que le capitaine des Three Lions est le chainon manquant au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Pour sa première sortie de l’année, le Bayern a été transpercé par Leipzig en Super Coupe d’Allemagne (3-0). Ce lourd revers a marqué les esprits et oblige le club bavarois à réagir rapidement. Avec son effectif de stars boosté par un Kane cette fois a priori titulaire, le Bayern devrait afficher un visage nettement plus conquérant sur la pelouse du Werder.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Bayern enchaîne face au Werder