Pronostic Valenciennes Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes coule Dijon

Treizième de Ligue 2, Valenciennes est encore loin d’avoir assuré son maintien. En effet, la formation nordiste compte 7 points d’avance sur Nîmes, premier relégable. De plus, en cas de contre-performance ce samedi, les Valenciennois pourraient voir Dijon revenir à 5 unités. En difficulté loin de ses bases, le VAFC est en revanche très solide dans son stade du Hainaut. Valenciennes est à ce jour la seule formation à avoir battu Le Havre en Ligue 2, une victoire obtenue dans son stade. Invaincu à domicile, le club nordiste espère faire mieux que lors de son dernier match à la maison où il avait partagé les points avec Rodez (0-0). Valenciennes et Le Havre sont les deux seules formations invaincues dans leur stade en L2.

De son côté, Dijon était attendu comme un candidat à la montée, mais est aujourd’hui en avant-dernière position du classement. Actuellement, le DFCO accuse 5 points de retard sur la première formation non relégable. Battu à Geoffroy-Guichard dans un duel important pour le maintien (2-0), le DFCO s’est repris le week-end dernier en tenant tête en Bourgogne à Metz (0-0) qui joue les premiers rôles. Si Dijon se montre intéressant à domicile, le club bourguignon possède le pire bilan de la Ligue loin de ses bases. De plus, les partenaires de le Bihan n’ont plus marqué depuis 5 journées. Dans cette affiche entre une équipe valenciennoise invaincue dans son stade et celle de Dijon avec le pire bilan de L2 en déplacement, le club nordiste devrait réaliser la bonne opération en enfonçant la bande d’Omar Daf.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

