Pronostic Udinese Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Udinese maintient la Sampdoria sous l’eau

Confortablement installée dans le ventre mou du classement, l’Udinese figure aujourd’hui au 12e rang de la Serie A et vit une fin de saison sans grand enjeu. Après un très bon début de championnat, les coéquipiers de Roberto Pereyra ont ensuite traversé une période délicate qui les a fait dégringoler au classement. Pas de quoi s’inquiéter pour la relégation néanmoins tant les équipes de derrière apparaissent moins bien armées. Absent lors des 2 dernières journées, le meilleur buteur Beto pourrait à nouveau manquer cette rencontre. L’Udinese va donc devoir trouver des solutions pour faire le travail ce lundi, mais après le bon match face au champion napolitain jeudi (1-1), la victoire est clairement possible. D’autant plus vu l’adversaire.

En effet, la Sampdoria vit une saison cauchemardesque. Dernière de Serie A, la lanterne rouge n’est jamais parvenue à se mettre au niveau et n’a empoché qu’un total famélique de 17 points en 33 rencontres. Bien que la relégation ne soit pas encore actée, les coéquipiers de Manolo Gabbiadini ne se font guère d’illusion sur leur capacité à revenir sur la 17e place. Incapables de s’imposer lors des 6 dernières journées et encore battus en milieu de semaine (2-0 à domicile par le Torino), ils semblent aujourd’hui résignés à l’idée d’évoluer à l’échelon inférieur l’an prochain. Devant ses tifosi, l’Udinese peut battre ce lundi la Sampdoria qui dispose de la plus mauvaise attaque du championnat. Avec la possible absence de Beto, nous pourrions assister à une rencontre peu prolifique en matière de but.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

