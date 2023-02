Pronostic Lens Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens, le départ d’une nouvelle série face à Nantes

Impressionnant lors de la première partie de saison, Lens s’était positionné comme le plus sérieux rival du Paris Saint-Germain. Ce constat s’était confirmé lors de la reprise lorsque les Lensois avaient surclassé le PSG à Bollaert (3-1). À la suite de ce succès, Lens avait réussi à enchaîner, mais avait montré quelques signes de fébrilité loin de ses bases avec des nuls contre Troyes et Brest, qui luttent pour leur maintien. Ensuite, les Sang et Or ont connu leur premier faux pas à domicile face à une équipe niçoise qui revient en grande forme (0-1). La mauvaise passe du club lensois en Ligue 1 s’est confirmée le week-end dernier avec une défaite face à Lyon (2-1). À la suite de ce revers, les Nordistes ont été devancés par Monaco sur le podium de la Ligue 1. Pour retrouver sa place, le Racing va devoir renouer avec la victoire et relancer une série à domicile. Dans cette période tumultueuse, le Racing est tout de même allé s’imposer lors de la séance des tirs au but face à Lorient en Coupe de France. Au prochain tour, les protégés de Franck Haise défieront… le FC Nantes.

Ce même FC Nantes qui est calé dans le ventre mou de Ligue 1 à la 13e position, mais qui vient de sortir un énorme match à Turin. Face à la Juve, le FCNA a tenu le match nul avec une égalisation obtenue sur un modèle de contre-attaque (1-1). En regain de forme, les Canaris se montrent très consistants depuis la reprise. En effet, hormis contre Marseille (revers 2-0 à la Beaujoire), la bande de Kombouaré a au moins pris un point lors de toutes les autres rencontres. Par ailleurs, le FCNA reste sur deux succès précieux face à Ajaccio (0-2) et le week-end dernier contre Lorient (1-0) grâce à Ludovic Blas également auteur de l’égalisation face à la Juve. Depuis le départ de Kolo Muani à l’Eintracht, Nantes se cherche un avant-centre et l’a peut-être trouvé en la personne de Mostafa Mohamed, auteur d’une passe décisive à l’aveugle magnifique à Turin. Vainqueur de ses 10 premiers matchs de la saison devant son incroyable public de Bollaert avant de chuter face à Nice, le Racing devrait reprendre sa marche en avant face à une équipe nantaise fatiguée par son match de Ligue Europa en milieu de semaine.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

