Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enfonce Chelsea

L’affiche de la 25e journée de Premier League nous offre un derby londonien dimanche entre Tottenham et Chelsea. En début de saison, ce duel était pressenti pour être un affrontement pour le top 4, voire pour le titre. Si les Spurs sont dans leur plan de marche, les Blues sont dans le dur. La bande d’Antonio Conte occupe la 4e place du classement avec 1 seul point d’avance sur Newcastle. La dernière journée a été toute bénéfique pour Tottenham avec un succès obtenu face à West Ham (2-0) grâce à des buts de Son et d’Emerson, mais également avec la défaite des Magpies face à Liverpool. Depuis qu’il a repris cette équipe, Conte se heurte au même problème, à savoir l’inconstance de sa formation, capable de battre Manchester City (1-0), puis de couler le week-end suivant à Leicester (4-1). Avec le retour en forme d’une équipe de Liverpool qui compte 2 matchs en retard, Tottenham est conscient que chaque point pris est important dans l’optique de terminer dans le top 4. Lors du match aller, les Spurs avaient arraché l’égalisation au bout du temps additionnel par l’inévitable Harry Kane (17 buts déjà en Premier League cette saison). Cette rencontre avait été marquée par l’accrochage entre Thomas Tuchel (démis de ses fonctions depuis plusieurs mois) et Antonio Conte.

En face, Chelsea est en souffrance depuis la reprise. En effet, les Blues n’y arrivent plus malgré des investissements très conséquents. Lors du mercato, la formation londonienne a sorti le chéquier pour s’attacher Enzo Fernandez, champion du monde avec l’Argentine, la pépite ukrainienne Mudryk, l’ailier Madueke, le défenseur français Badiashile, mais aussi Fofana et Joao Felix en attaque. Ces joueurs sont venus rejoindre un effectif déjà bien fourni avec Kovacic, Silva, Havertz, Mount ou Reece James. À noter aussi que l’ancien Stéphanois Wesley Fofana a effectué son retour à la compétition et pourrait débuter face aux Spurs. Malgré cet effectif XXL, Chelsea n’y arrive pas. Auteurs de prestations intéressantes contre Liverpool ou West Ham en PL, et face à Dortmund en C1, les Blues ont payé leur manque d’efficacité devant le but. En effet, depuis la fin du Mondial, le club londonien a seulement inscrit 5 buts en Premier League. Le week-end dernier, le club a touché le fond avec une défaite à domicile face à la lanterne rouge Southampton (0-1). En grand manque de confiance, Chelsea espère se relancer sur un terrain qu’il apprécie particulièrement ces dernières saisons, celui de Tottenham (4 victoires lors de ses 5 derniers déplacements dans le Nord de Londres). Déterminé à conserver sa place dans le top 4, Tottenham devrait enfoncer une équipe de Chelsea au plus mal.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

