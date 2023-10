Pronostic Tonga Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Les Tonga finissent ce Mondial de belle manière face à la Roumanie

Jamais qualifiés pour le moindre quart de finale d’une Coupe du monde dans leur histoire, les Tonga n’y parviendront pas cette année non plus. Malgré de réels atouts sur le plan individuel, ils sont actuellement 4es du groupe B avec 0 point au compteur. Les coéquipiers de l’excellent pilier de Bordeaux-Bègles Ben Tameifuna ont été nettement battus par l’Irlande (16-59), l’Écosse (17-45) et l’Afrique du Sud (18-49) lors des 3 premières journées. Ils ont tout de même affiché de réelles qualités, mais le manque de cohésion les a évidemment pénalisés. En revanche, les Tonga ont une belle opportunité de quitter le Mondial sur une note positive ce dimanche.

En effet, la Roumanie vit un véritable cauchemar dans cette Coupe du monde 2023. Même si les supporters n’attendaient pas grand-chose, ils sont quand même déçus. À l’image de la Namibie dans le groupe A, la sélection n’est tout simplement pas au niveau et enchaîne les humiliations. Les partenaires du 2e ligne de Biarritz Adrien Motoc ont tour à tour été surclassés par l’Irlande (8-82), l’Afrique du Sud (0-76) et l’Écosse le week-end dernier (0-84). Les Tonga devraient ainsi s’imposer sans trop de difficulté face à la Roumanie qui attend avec impatience la fin du Mondial et pourrait souffrir d’entrée de jeu ce dimanche.

