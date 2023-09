Pronostic Strasbourg Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens, le début d’une série à Strasbourg

L’affiche du vendredi soir en Ligue 1 est une opposition entre 2 Racing, celui de Strasbourg et celui de Lens. La formation alsacienne a connu de gros changements cet été avec l’arrivée de nouveaux propriétaires mais aussi d’un nouvel entraineur, Patrick Vieira. L’ancien coach de Crystal Palace connaît de bons débuts avec sa nouvelle formation puisqu’il occupe la 5e place du classement. Les fans strasbourgeois peuvent être heureux puisque le week-end dernier, leurs protégés se sont imposés dans le derby à Metz (0-1) sur une réalisation de Diarra, et qu’ils sont très performant à La Meinau. Lors de leurs premières rencontres à domicile, les Alsaciens ont battu Lyon (2-1) et Toulouse (2-0) avant de signer un nul contre Montpellier (2-2). Avec le départ des Djiku, Bellegarde ou Diallo, le Racing s’appuie désormais sur les Gameiro, Dion, Angelo, Sissoko ou Perrin.

En face, le Racing Club de Lens sort d’une très bonne semaine. En grande difficulté en championnat, la formation nordiste a finalement décroché son 1er succès face à Toulouse (2-1) le week-end dernier. Pas vraiment efficace depuis l’entame de saison, les Sang et Or ont retrouvé de leur précision face aux Hauts-Garonnais grâce à Saïd et Guivalogui. Cette réalisation pourrait être le déclic tant attendu par l’ancien joueur du Paris FC, qui possède un potentiel intéressant. Cette victoire intervient quelques jours après le bon point pris en Ligue des Champions face au FC Séville (1-1). Touché par le début de saison calamiteux de ses hommes, Franck Haise n’avait pas abdiqué et espère partir sur une nouvelle dynamique. La formation nordiste n’a pas hésité à investir cet été, notamment sur le montpelliérain Wahi qui cherche à marquer son 1er but pour retrouver de la confiance. Revigoré par ses derniers résultats, Lens semble en mesure de ramener un résultat de la Meinau, dans un match logiquement à buts.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

