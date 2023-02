Pronostic Strasbourg Angers : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 1

Strasbourg, victoire obligatoire face à Angers

À pareille époque l’an passé, Strasbourg était engagé dans la course pour les places européennes. Cette saison, le Racing souffre et se retrouve dans la zone de relégation. Malgré une réaction d’orgueil contre Lens (2-2) et Lyon (1-2) après le remplacement de Stéphan par Le Scornet, le RCS n’est pas parvenu à enchaîner en concédant des revers face à Toulouse, Rennes et Lille (2-0) le week-end dernier. Entretemps, les Strasbourgeois avaient tout de même su prendre le meilleur sur une équipe montpelliéraine alors complètement au fond du seau. Englué à la 18e place, le club alsacien a décidé de faire appel à Frédéric Antonetti pour sauver le club. Homme de poigne, Antonetti devrait apporter toute sa détermination dans l’opération maintien. Ce samedi, les Strasbourgeois jouent un match très important face au dernier du classement Angers, qui pourrait leur permettre de sortir de la zone rouge. Lors du mercato, la formation alsacienne s’est renforcée avec les arrivées de Sanson et Guilbert. De plus, Diallo a retrouvé son efficacité depuis quelques semaines avec 10 buts inscrits.

De son côté, Angers voit la Ligue 2 se rapprocher à grands pas. Avec 9 points de retard sur le premier non relégable, le SCO a mathématiquement toujours ses chances, cependant la formation angevine n’a plus remporté le moindre match de Ligue 1 depuis le 18 septembre et un déplacement à Nice démarré avec une expulsion de Todibo à la 19e seconde. Lors des 2 dernières journées, les Angevins ont limité la casse en signant des nuls face à Lorient (0-0) et contre Auxerre (1-1) après une série de 13 défaites consécutives ! Face aux Bourguignons, les Angevins furent tout heureux de voir Abline manquer son penalty dans le temps additionnel. Pour tenter de se sauver, le SCO a recruté Niane de Metz et Ghoulam, libre depuis son départ de Naples. Devant son public de la Meinau et avec son duo d’attaquants intéressant composé de Gameiro (7 buts) et Diallo (10 buts), Strasbourg pourrait remporter ce match crucial avec son nouvel entraîneur, face à la lanterne rouge Angers.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

