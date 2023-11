Pronostic Shakhtar Antwerp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Shakhtar enchaîne face à Anvers

Le Shakhtar s’est totalement relancé dans cette Ligue des champions en s’imposant contre le FC Barcelone (1-0) lors de la dernière journée. Grâce à cet exploit, le club ukrainien s’est quasiment assuré la 3e position de cette poule (et donc un éventuel reversement en Ligue Europa), avec 3 points de retard sur un duo composé du Barca et de Porto qui s’affrontent lors de cette journée. Les partenaires de Stepanenko sont conscients qu’en cas de succès contre Anvers, ils s’offriraient une finale contre Porto lors de l’ultime journée. En début de phase poule, les Ukrainiens s’étaient imposés en Belgique au bout d’une incroyable remontada (2-3) et espèrent en faire de même lors du retour. Sur la scène nationale, le Shakhtar reste sur 2 contre-performances et a reculé en 4e place avec 5 points de retard sur le leader Kryvbas. Dans cette équipe, on retrouve les Sudakov, Zubkov, ou Sikan (6 buts cette saison dont 3 dans cette C1).

De son côté, Anvers est bon dernier de cette poule et n’a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour une compétition européenne. En effet, avec 0 point au compteur, il faudrait que le club belge remporte ses deux derniers matchs pour espérer au mieux prendre la 3e place. Depuis le début de la compétition, Anvers a concédé de nombreux buts (14) pour seulement 3 buts inscrits. En Jupiler League, Anvers est mal parti pour défendre son titre puisqu’il accuse déjà 11 points de retard sur l’Union Saint-Gilloise. Les partenaires de Jansen se sont repris lors des dernières rencontres avec des succès sur Genk et le Standard Liège pour un nul à St Trond vendredi (1-1). Pour cette affiche, les Belges ne pourront pas compter sur Ekkelenkamp, expulsé lors de la défaite à Porto. A noter que lors du match précédent, Alderweireld et Janssen avaient été laissés au repos. Déterminé à rester dans la course aux 8es de finale, le Shakhtar devrait s’imposer face à une équipe d’Anvers quasiment éliminée.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

