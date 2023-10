Pronostic Antwerp Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Antwerp dompte le Shakhtar Donetsk

Antwerp a remporté le championnat belge l’an passé, en dominant Genk et l’Union Saint-Gilloise. Pour lancer cette nouvelle saison, les hommes de Mark van Bommel ont remporté la SuperCoupe aux tirs au but en s’imposant face à Malines. Contraint de disputer les barrages de la Ligue des Champions, la formation belge a fait le boulot en dominant l’AEK Athènes (3-1 en cumulé). Pour son 1er match de groupe en revanche, Anvers n’a pas su résister à la furia barcelonaise (5-0). Dans cette poule, le Barca part largement favori tandis que Porto paraît le mieux armé pour prendre la 2nde place. Cette confrontation face au Shakhtar devrait être importante dans l’optique de la 3e place qui permet d’être rebasculé en Europa League. En championnat, Anvers rencontre des difficultés avec une 5e place au classement, avec seulement 3 victoires pour 5 nuls et une défaite. Anvers reste sur 3 matchs de parité sur le même score de 0-0. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme Janssen (6 buts déjà dont 1 lors des tours préliminaires de C1), passé par Tottenham, ou l’expérimenté capitaine Alderweireld.

De son côté, le Shakhtar Donetsk a remporté son championnat l’an passé et s’est donc qualifié pour la Ligue des Champions. Lors de son 1er match de groupe, la formation ukrainienne a été surclassée à domicile (match joué hors d’une Ukraine en guerre, en Allemagne) par le FC Porto (1-3). Ce mercredi, les Ukrainiens se retrouvent déjà au pied du mur. Sur la scène nationale, le Shakhtar domine déjà son championnat devant Kryvbas mais reste sur un revers le week-end dernier face au Vorskla Poltava (1-2), équipe de milieu de tableau. Devant son public, Anvers pourrait prendre le dessus sur un Shakhtar Donetsk qui semble à sa portée cette saison, et toujours privé de son buteur Laciana Traoré, toujours blessé.

