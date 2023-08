Pronostic Salernitana Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Salernitana solide à domicile face à l’Udinese

Contrairement à la saison précédente, la Salernitana n’a pas spécialement été inquiétée par le maintien l’an dernier, car les 3 équipes reléguées ont rapidement été décrochées. Cet été, les Granata se sont attachés à se renforcer en attirant définitivement Dia (son meilleur buteur de la saison passée), et en recrutant Legowski, Pirola ou Ikwuemesi. Pour débuter, la Salernitana avait un déplacement délicat au stade olympique de Rome pour y défier la Roma. Dans une rencontre très agréable, les Granata sont repartis avec un nul de la capitale grâce à l’ancien Laziale Candreva. À 36 ans, l’international italien a montré qu’il avait de beaux restes en inscrivant un doublé, dont un but magnifique. Avant cela, la Salernitana avait fait le taf en Coppa Italia face à Ternana qui évolue en Serie B (1-0).

L’an dernier, l’Udinese avait réalisé une superbe entame de saison qui lui avait permis d’accumuler les points avant de lâcher prise et de finir 12e. Face aux grosses écuries italiennes, le club frioulan est un peu trop juste pour rivaliser et il aura peut-être encore plus de mal cette saison avec les départs notamment de Becao et Udogie, et la blessure de Deulofeu qui perdure. Pour lancer cette nouvelle saison, l’Udinese a fait respecter la logique à domicile pour dominer Catanzaro (4-1) en Coupe d’Italie, avec notamment un but de l’ancien Marseillais Florian Thauvin. Ensuite, les primi Bianconeri ont subi une lourde déconvenue à la maison face à la Juventus (0-3). Performante à domicile, la Salernitana devrait être capable de bonifier son nul obtenu à Rome en prenant le meilleur sur l’Udinese.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

