Pronostic Saint-Etienne Annecy : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne se rachète contre Annecy

Avant la double confrontation face à Laval et Niort, Laurent Batlles avait reçu un ultimatum de la part de ses dirigeants. Grâce aux succès obtenus contre les Mayennais et les Niortais, les Verts avaient retrouvé espoir, et leur coach était resté sur leur banc. Ensuite, les Stéphanois sont retombés dans leurs travers en s’inclinant par deux fois face à Sochaux et contre Bastia. Contre les Doubistes, les hommes de Laurent Batlles ont livré une prestation intéressante, mais ont craqué en fin de rencontre sur des grossières erreurs défensives. De plus, le capitaine Briançon s’est gravement blessé et devrait manquer quelques semaines de compétition. Sans son leader, l’ASSE est passée au travers à Bastia en concédant une défaite logique. Sous pression, Sainté ne peut plus se permettre de faux pas, sinon le club risque de s’enfoncer. Avec des confrontations à venir face à Annecy et Dijon, Batlles devrait jouer sa place lors de ces rencontres. En milieu de semaine, les Verts ont enregistré leur 7e recrue avec le géant Pavlovic, passé par Angers, qui rejoint Appiah, Larsonneur, Charbonnier ou Nkounkou.

En face, Annecy est l’une des satisfactions du championnat, puisque le promu se trouve en 9e position avec 7 points d’avance sur la zone de relégation. Les hommes de Laurent Guyot se montrent très intéressants depuis la reprise puisqu’ils sont toujours invaincus. En effet, la formation savoyarde a signé 3 succès à domicile face à Saint-Étienne, le Paris FC et en milieu de semaine contre Caen (2-0) pour 3 nuls. De plus, Annecy a validé son ticket pour les 8es de finale de la Coupe de France en dominant Belfort. Le club haut-savoyard est conscient qu’il affronte une équipe en mal de confiance et compte bien en profiter pour décrocher un résultat dans le mythique Chaudron. Néanmoins, l’ASSE devrait compter sur le soutien de son public pour arracher 3 points précieux et cruciaux dans l’optique du maintien.

