Pronostic Saint-Étienne Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne et Angers dos à dos

La 12e journée de Ligue 2 se termine avec une affiche entre deux des grands favoris pour la montée, Saint-Étienne et Angers. Les Verts ont connu une saison à 2 facettes l’an passé, dans le dur pendant 6 mois et flamboyante lors de la seconde partie. Deux des grands artisans de la bonne tenue des Foréziens, Nkounkou et Krasso, ont depuis quitté le club. Sans ces 2 éléments, l’ASSE pratique un jeu totalement différent. En effet, la formation stéphanoise propose un jeu plus direct avec Sissoko, Wadji ou Cafaro. Après avoir perdu ses 2 premiers matchs, l’ASSE s’est bien reprise puisqu’elle est invaincue depuis. Loin d’être éblouissants, les Verts se montrent très efficaces dans les 2 surfaces. En effet, Sainté peut compter sur la réussite de Sissoko, auteur de 7 réalisations depuis son arrivée, et celle de Larsonneur, qui multiplie les parades décisives. L’an passé, Saint-Étienne possédait l’une des meilleures attaques du championnat, mais se montrait incroyablement fébrile sur le plan défensif. Actuellement, les Verts restent sur 5 matchs sans la moindre défaite et surtout sur 5 clean sheets. Lundi dernier, Sainté a fait tomber le leader lavallois qui était sur une série de 6 victoires consécutives.

Angers connaît un début de saison semblable à celui de l’ASSE. Mal rentré dans cet exercice, le SCO tourne désormais à plein régime. En effet, la formation angevine enchaîne les succès lors des dernières rencontres avec 7 victoires obtenues lors des 8 dernières journées. Cette excellente dynamique a permis au SCO de remonter à la 2e place du classement avec 2 points de retard sur le leader lavallois. Lors de la dernière journée, les Angevins ont pris le dessus sur Bordeaux (2-0). Alexandre Dujeux possède un effectif de qualité devant avec Diony, Hunou, Ferhat, ou Niane. En plus, à l’instar de Sainté, Angers se montre très solide lors des dernières journées avec un seul but encaissé lors des 5 dernières journées. Il est difficile de séparer ces 2 équipes qui affichent une excellente forme lors des dernières rencontres. Si Angers semble avoir un potentiel offensif un peu plus important, Sainté pourra compter sur le soutien de son incroyable public et vient de taper le leader, ce qui laisse penser que les 2 équipes pourraient se quitter sur un nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Laval se fait surprendre par Saint-Étienne