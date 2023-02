Pronostic Rennes Lille : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne au Roazhon face à Lille

En grande forme avant la trêve, le Stade rennais connaît une reprise laborieuse. Cependant, les hommes de Bruno Genesio peuvent toujours compter sur leurs performances à domicile où ils enchaînent les victoires. En effet, les Rennais ont battu Nice (2-1), mais aussi le PSG (1-0) au Roazhon Park depuis la fin du Mondial. En milieu de semaine, les Bretons ont poursuivi sur leur lancée en prenant facilement le dessus sur Strasbourg (3-0) avec notamment un doublé de Gouiri. Ce succès permet à Rennes de rester sur le dernier strapontin européen à 5 points de la 3e place occupée par Lens. Bruno Genesio déplore quelques absences importantes depuis quelques semaines, puisque Terrier est indisponible pour le reste de la saison, mais Kalimuendo revient. Le club rennais a vendu Sulemana à Southampton. Au rayon des arrivées, la formation bretonne s’est renforcée avec Toko Ekambi ou Spence. S’il n’est jamais facile d’enchaîner un deuxième match consécutif à domicile, Rennes compte sur le soutien de son public pour accrocher la victoire et mettre la pression sur les équipes de tête.

De son côté, Lille réalise une saison correcte, mais bute souvent contre les « gros ». Hormis lors de la victoire face à Lens dans le derby, les Nordistes perdent des points face aux grosses écuries. Depuis la reprise, les hommes de Fonseca s’étaient montrés conquérants avec des victoires à Clermont, ou contre Troyes, mais ont été battus à Nice (1-0). Cette rencontre fut un « copier coller » de celle disputée à Lyon, où le LOSC s’était créé les occasions franches sans ouvrir la marque et a été puni. En milieu de semaine, les Lillois avaient l’opportunité de se reprendre à domicile face à Clermont, mais sont tombés sur des Auvergnats en confiance (0-0). Pour ce déplacement en Bretagne, Fonseca devrait être encore privé de David et compte sur le réveil de Cabella et Bayo. Intraitable au Roazhon Park, Rennes devrait enchaîner un 2e succès consécutif à domicile face aux Lillois, en difficulté contre les « gros ».

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

