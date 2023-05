Pronostic Reims Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille garde la forme à Reims

Reims (11e) a été l’une des sensations de la saison de Ligue 1. Toutefois, les beaux jours du club champenois sont maintenant derrière lui. Sa série d’invincibilité sur l’équivalent d’une demi-saison s’est achevée en mars. Depuis, Will Still et ses joueurs ont concédé 4 défaites en 6 rencontres et n’ont désormais plus rien à jouer. Pire, ils sont enfoncés dans une terrible spirale négative après avoir été battus successivement par Rennes (3-0), Strasbourg (0-2) et dernièrement Clermont (1-0). Cette série est la plus mauvaise des Rémois depuis le début de l’exercice. Et leurs affaires pourraient bien ne pas s’arranger contre le LOSC.

De l’autre côté, le sprint final a un très grand intérêt pour Lille, 5e et virtuellement qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Jose Fonte et ses coéquipiers doivent, en premier lieu, défendre leur position au classement. Ils peuvent également regarder plus haut et viser la 4eme place (qualification pour la Ligue Europa) détenue pour le moment par Monaco. Le LOSC, victorieux de 5 de ses 7 derniers matchs de championnat, est surtout performant à domicile et vient d’ailleurs de mettre à l’amende Ajaccio (3-0). Ses derniers déplacements à Angers (défaite 1-0) et Auxerre (1-1) ont été décevants mais le club nordiste et son incontournable buteur Jonathan David (21 buts déjà) peuvent retrouver ce brin de réussite hors de leurs bases, chez une équipe de Reims à la dérive et qui ne joue plus rien.

