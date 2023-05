Pronostic Real Madrid Osasuna : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe du Roie

Real Madrid – Osasuna : un titre avant City

Le Real Madrid débute cette finale de la Coupe du Roi dans la peau du grand favori. En effet, les Merengue retrouvent une formation d’Osasuna contre laquelle ils réussissent régulièrement d’excellents résultats. Le Real est en effet invaincu face aux Basques depuis 2011. De plus, les Madrilènes seront particulièrement motivés car ils ont dit adieu au titre en Liga et qu’ils ont une demi-finale dantesque à disputer en Ligue des Champions face à Manchester City. Pour atteindre ce stade de la compétition, les hommes de Carlo Ancelotti ont réalisé un exploit au tour précédent. En effet, battu à domicile par le Barca, le club merengue a réalisé une masterclass au Camp Nou (0-4) avec un Benzema, triple buteur. Depuis ce succès, les Madrilènes semblent avoir baissé le pied en Liga où leur place dans le Top 4 est quasiment assurée avec 14 points d’avance sur le 5e. Dans ce sprint final, le Real mise tout sur cette Copa del Rey et sur la conquête d’une nouvelle Ligue des Champions. En milieu de semaine, les Madrilènes se sont inclinés sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0) avec une équipe remaniée, dans laquelle Benzema et Vinicius étaient absents. Les deux poids lourds du Real seront présents ce samedi pour tenter d’offrir un nouveau titre à la Maison Blanche.

En face, Osasuna est conscient qu’il va devoir réaliser un exploit pour accrocher sa 1re Copa del Rey. Lors des tours précédents, les Basques ont montré un excellent état d’esprit pour sortir des formations comme le Betis, le FC Séville ou l’Athletic Bilbao. Calé en milieu de tableau avec 10 points d’avance sur la zone de relégation, Osasuna a mis de côté le championnat ces dernières semaines en prévision de cette finale. En milieu de semaine avec une équipe remaniée, le club basque s’est incliné sur la pelouse du futur champion, le FC Barcelone. Rapidement réduit à 10, Osasuna a offert une très belle résistance mais a craqué sur un but miraculeux des Barcelonais en fin de rencontre. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme le buteur argentin Avila, l’international marocain Ezzalzouli ou l’expérimenté Kike Garcia. Il y a de la solidarité et de la combativité mais le talent est clairement davantage du côté Real. Supérieur à son adversaire qui lui réussit très bien, le Real devrait faire respecter la logique lors de cette finale et se tourner ensuite vers sa demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City.

