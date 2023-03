Pronostic PSG Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG revanchard contre Rennes

Dans cette dernière ligne droite de la saison, le Paris Saint-Germain est seulement engagé en Ligue 1. Les objectifs du club étaient bien plus élevés mais suite aux revers concédés contre Marseille en 8e de finale de la Coupe de France et lors de la double confrontation face au Bayern en 8e de la Ligue des Champions, Paris doit se contenter du championnat. En Ligue 1, le club de la capitale domine le championnat avec 10 points d’avance sur Marseille. Au regard des désillusions vécues en Coupe, le club parisien doit se ressaisir en Ligue 1 et finir fort lors de cette dernière ligne droite. Depuis son revers face au club bavarois, la bande à Galthier s’est déplacée sur la pelouse de Brest pour un succès arraché dans les dernières secondes (1-2) grâce à l’inévitable Kylian Mbappé. Loin d’être brillant lors de cette rencontre, le champion du monde 2018 a surgi sur sa dernière opportunité pour offrir les 3 points à son équipe.

En face, le stade Rennais connaît une année 2023 poussive. Et si la bande à Génésio s’était reprise en s’imposant consécutivement face à Clermont (2-0) et Nantes (0-1), elle a ensuite été battue par l’Olympique de Marseille (0-1)avant de partager les points à Auxerre (0-0). Malgré sa période de moins bien, Rennes occupe toujours la 5e place du classement, qui lui offrirait une place dans une compétition européenne l’année prochaine. Le Stade regrette la grave blessure de Martin Terrier, le meilleur Rennais de la première partie de saison qui s’était blessé lors d’une victoire face à Nice. Censé compenser l’absence de l’ancien lyonnais, les Kalimuendo, Gouiri ou Toko-Ekambi se montrent par moment décevants. Avec Mbappé et à domicile, le PSG devrait faire le taf mais doit se méfier de l’équipe bretonne et de Kalimuendo, ancien de la maison, qui rêve de suivre les pas des Coman ou Choupo Moting, buteurs contre leur ancien club.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

